Не дає потрапити в пастку: науковці дізналися, як організм хворих дозволяє нам відчути небезпеку

Не всі хвороби мають видимі й легко помітні симптоми, тому природа впродовж сотень тисяч років еволюції розвинула в нас унікальну здатність, що дає змогу з легкістю визначити хворих за однією відмінністю.

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Багато хто з нас може підтвердити, що запах, який виділяє хвора людина, досить сильно відрізняється від того, який ми можемо відчувати, коли вона здорова. Запах нашого тіла — це результат взаємодії складних процесів нашого організму і зовнішніх чинників. У новому дослідженні вивчалося питання про те, чи дійсно змінюється запах нашого тіла, коли ми хворіємо, і якщо так, то чи може це допомогти зберегти здоров'я оточуючих, уникаючи нездорової людини, пише News Medical.

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Коли ми говоримо про те, що потрібно уникати хворих людей, ми маємо на увазі не тільки фізичне відсторонення від людини, яка кашляє або чхає. Схоже, що в нашому організмі є вбудований механізм захисту від хвороб, і ця система захисту заснована на поведінці. Простіше кажучи, коли людина хвора, вона може видавати інший запах, який сигналізує оточуючим, щоб вони трималися подалі. Таким чином природа зменшує поширення хвороб.

У попередніх експериментах, коли деякі тварини хворіли, інші трималися від них подалі, орієнтуючись на їхній запах. Аналогічні результати було отримано і на людях. Коли люди піддавалися впливу речовини, що викликає імунну відповідь, унаслідок чого вони ніби почувалися не у своїй тарілці, запах їхнього тіла змінювався. Цієї зміни було достатньо, щоб оточуючі помітили її і визнали менш приємною, ніж зазвичай.

Цього разу дослідники хотіли з'ясувати, чи може навіть слабша імунна реакція змінити запах нашого тіла. В експерименті взяли участь 50 осіб, одним із них дали речовину, що викликає легку імунну реакцію, а іншим — нешкідливий сольовий розчин. Потім вони зібрали запахи тіла, змусивши учасників надіти спеціальну футболку.

Після цього ці футболки були передані іншій групі здорових людей, щоб перевірити, чи зможуть вони вловити різницю в запаху. Виходячи з отриманих результатів, вчені зробили висновок, що футболки людей зі спровокованою імунною відповіддю дійсно пахли по-іншому.

Тепер ви можете задатися питанням, чим викликана така зміна запаху? Коли дослідники проаналізували запахи, вони виявили сполуку під назвою 6-метил-5-гептен-2-он у вищих концентраціях у тих, у кого була запущена імунна відповідь. Вважається, що ця сполука відіграє основну роль у тому, що запах здорової людини відрізняється від запаху хворої.

Це дослідження доводить, що навіть слабка імунна відповідь може змінити запах тіла людини. Потенційно ця зміна може виступати як система попередження, вказуючи оточуючим на необхідність триматися від хворої людини на відстані. Такі природні системи попередження можуть реально допомогти в зниженні поширення хвороб. Уявіть собі, якби ми могли за природним запахом визначити, що хтось не здоровий, і триматися від нього на невеликій відстані — це допомогло б зменшити поширення застуди, грипу та інших заразних захворювань.

Наш організм набагато розумніший розумніший, ніж ми зазвичай думаємо. У нього є унікальні способи захисту, і один із них, можливо, полягає у використанні нашого нюху. Тому наступного разу, коли ви відчуєте від когось незвичний запах, можливо, ваш організм каже: "Тримайтеся подалі, він може бути хворий!".

Раніше Фокус писав про особливий запах літніх людей і те, звідки він береться. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про те, що наш запах можна порівняти з генетичним підписом. Виявляється, наш запах здатний розповісти про нас більше, ніж медичні карти, посвідчення особи та діагностичні апарати разом узяті. Можливо, на заміну останнім у майбутньому прийдуть собаки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.