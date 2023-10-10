Заморили голодом. Вчені змогли перемогти одну з найбільш важковиліковних хвороб

Смертельно небезпечне і нещадне захворювання нарешті піддалося лікуванню, завдяки доволі нестандартному науковому підходу до його викорінення та науковій кмітливості.

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Якщо говорити про онкологічні захворювання, то рак підшлункової залози належить до найважчих видів захворювання. Показник виживання при ньому один із найнижчих. Зазвичай навіть за ранньої діагностики хворі живуть у середньому не більше трьох-трьох із половиною років. Річ у тім, що пухлини підшлункової залози мають низку особливостей, які роблять їх важковиліковними. Але вчені, можливо, знайшли розумний спосіб обернути ці унікальні властивості проти самого раку, пише New Atlas.

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Пухлини підшлункової залози мають властивість оточувати себе щільним шаром тканини. Цей щільний шар діє як щит, відокремлюючи пухлину від решти організму і обмежуючи надходження кисню. Унаслідок такої ізоляції пухлини виробляють деякі унікальні властивості та механізми, зокрема, те, як вони отримують енергію.

Більшість із живих істот і організмів покладаються на збалансовану дієту, що містить безліч елементів. Але у пухлин підшлункової залози в пріоритеті є тільки одна поживна речовина, звана глутаміном. Вони поглинають її, щоб залишатися живими і рости.

Вченим спала на думку розумна думка: а що, якщо ввести в організм підроблену версію цієї поживної речовини — щось схоже на глютамін, але не є ним? Це все одно що дати автомобілю паливо, яке має вигляд бензину, але за складом не відрізняється від води. Ця фальшива поживна речовина називається 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин (ДОН). При введенні мишам із раком підшлункової залози цій речовині вдалося обдурити ракові клітини, сповільнивши їхній ріст і зупинивши поширення.

Але рак у своїх спробах вижити і розмножуватися не менш підступний, ніж наука у своїх спробах зупинити його. Коли він не зміг отримати свою улюблену закуску — глютамін, він звернувся до іншої поживної речовини — аспарагіну. Тож дослідники використали псевдо-речовину в парі з іншим препаратом, що блокує аспарагін. Тим самим вони поставили рак у скрутне становище з обмеженими можливостями. Це все одно, що злити бензин в автомобілі, а потім доверху заблокувати його резервний електричний заряд. Подібно до транспорту, не маючи резервних способів підживлення, хвороба заглухла.

Існує препарат L-аспарагіназа, який розщеплює аспарагін, зупиняючи ріст клітин. І коли дослідники об'єднали цей препарат із ДОН, результати виявилися приголомшливими. Разом ці два препарати запобігли поширенню раку на інші частини тіла. Сам по собі ДОН уже пройшов ранні випробування за раку легені, а L-аспарагіназа вже використовується для лікування інших видів раку. Комбінація цих двох препаратів ще ніколи не випробовувалася, але, враховуючи індивідуальну історію обох препаратів, просування вперед може бути більш гладким, ніж починати все з нуля.

Козімо Комміссо, провідний автор дослідження, вважає, що цей інноваційний підхід може змінити ситуацію з лікуванням раку підшлункової залози. Хоча попереду ще багато роботи, основи вже закладено, а перші результати багатообіцяючі. Загалом це дослідження підкреслює важливість нестандартного мислення, нового погляду на старі проблеми та ніколи не втрачати надії. Зрештою, якщо на нашому боці наука і рішучість, хто знає, чого ми зможемо досягти в майбутньому.

Раніше Фокус писав про симптом раку, який люди часто не беруть до уваги. У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити спосіб перемоги над смертельним захворюванням. Дослідники виявили, що всередині нас знаходяться потенційні ліки від болісної і смертельно небезпечної хвороби, яка щорічно перетворює життя сотень тисяч людей на пекло.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.