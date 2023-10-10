Заморили голодом. Ученые смогли победить одну из самых трудноизлечимых болезней

Смертельно опасное и беспощадное заболевание наконец-то поддалось лечению, благодаря довольно нестандартному научному подходу к его искоренению и научной смекалке.

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Если говорить об онкологических заболеваниях, то рак поджелудочной железы относится к числу тяжелейших видов заболевания. Показатель выживаемости при нем один из самых низких. Обычно даже при ранней диагностике больные живут в среднем не более трех-трех с половиной лет. Дело в том, что опухоли поджелудочной железы имеют ряд особенностей, которые делают их трудноизлечимыми. Но ученые, возможно, нашли умный способ обратить эти уникальные свойства против самого рака, пишет New Atlas.

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Опухоли поджелудочной железы имеют свойство окружать себя плотным слоем ткани. Этот плотный слой действует как щит, отделяя опухоль от остального организма и ограничивая поступление кислорода. В результате такой изоляции опухоли вырабатывают некоторые уникальные свойства и механизмы, в частности, то, как они получают энергию.

Большинство из живых существ и организмов полагаются на сбалансированную диету, содержащую множество элементов. Но у опухолей поджелудочной железы в приоритете есть только одно питательное вещество, называемое глутамином. Они поглощают его, чтобы оставаться живыми и расти.

Ученым пришла в голову умная мысль: а что если ввести в организм поддельную версию этого питательного вещества — что-то похожее на глютамин, но не являющееся им? Это все равно что дать автомобилю топливо, которое выглядит как бензин, но по составу не отличается от воды. Это фальшивое питательное вещество называется 6-диазо-5-оксо-L-норлейцин (ДОН). При введении мышам с раком поджелудочной железы этому веществу удалось обмануть раковые клетки, замедлив их рост и остановив распространение.

Но рак в своих попытках выжить и размножаться не менее коварен, чем наука в своих попытках остановить его. Когда он не смог получить свою любимую закуску — глютамин, он обратился к другому питательному веществу — аспарагину. Поэтому исследователи использовали лже-вещество в паре с другим препаратом, блокирующим аспарагин. Тем самым они поставили рак в затруднительное положение с ограниченными возможностями. Это все равно, что слить бензин в автомобиле, а затем доверху заблокировать его резервный электрический заряд. Подобно транспорту, не имея резервных способов подпитки, болезнь заглохла.

Существует препарат L-аспарагиназа, который расщепляет аспарагин, останавливая рост клеток. И когда исследователи объединили этот препарат с ДОН, результаты оказались потрясающими. Вместе эти два препарата предотвратили распространение рака на другие части тела. Сам по себе ДОН уже прошел ранние испытания при раке легкого, а L-аспарагиназа уже используется для лечения других видов рака. Комбинация этих двух препаратов еще никогда не испытывалась, но, учитывая индивидуальную историю обоих препаратов, продвижение вперед может быть более гладким, чем начинать все с нуля.

Козимо Коммиссо, ведущий автор исследования, считает, что этот инновационный подход может изменить ситуацию с лечением рака поджелудочной железы. Хотя предстоит еще много работы, основы уже заложены, а первые результаты многообещающи. В целом это исследование подчеркивает важность нестандартного мышления, нового взгляда на старые проблемы и никогда не терять надежды. В конце концов, если на нашей стороне наука и решимость, кто знает, чего мы сможем достичь в будущем.

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