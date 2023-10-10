Для кожного знайдеться своє: вчені розповіли про переваги та недоліки різних видів молока

У наш час полиці магазинів переповнені найрізноманітнішими і найдивовижнішими видами молока, і деколи легко заплутатися у всьому розмаїтті в пошуках бажаних поживних речовин.

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Молоко майже завжди можна знайти в наших холодильниках, у нашій каві та в наших пластівцях. Цей інгредієнт використовується в більшості випічки та багатьох продуктах. Зі зростанням популярності рослинних дієт тепер є не тільки коров'яче молоко, яке можна налити в склянку або використовувати в приготуванні страв. Їхній вибір надзвичайно великий: мигдальне, соєве, вівсяне і традиційне коров'яче молоко. Усі вони різні за смаком, але ключовий момент полягає в тому, яка їхня реальна поживна цінність, пише HealthDay.

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Сара Махлке з Медичного коледжу Бейлора в Г'юстоні вирішила надати детальну інформацію про різноманітність і поживні властивості різних видів молока.

Коров'яче молоко: це, безумовно, неповторний оригінал, у якому багато таких поживних речовин, як кальцій, вітамін D, вітамін A, а також магній, цинк і калій. Крім того, в ньому багато білка. Але в ньому також містяться насичені жири, які не дуже корисні для серця. Якщо ви стежите за своєю вагою, то знежирене або нежирне молоко може стати вашим найкращим другом, каже Махлке. Якщо ж ви думаєте про те, що краще для дітей, то після того, як вони перестануть харчуватися грудним молоком, найкраще використовувати незбиране молоко, стверджує вона. Чому? Дітям необхідні жири для розвитку мозку. Деякі види коров'ячого молока навіть містять омега-3 жирні кислоти DHA — ключову поживну речовину для розвитку мозку. Слід пам'ятати, що сире або непастеризоване молоко може становити небезпеку для здоров'я.

Соєве молоко: фаворит серед рослинних продуктів. За вмістом білка воно не поступається коров'ячому молоку і часто містить кальцій та вітамін D. Деякі дослідження навіть вказують на те, що сполуки, які містяться в сої, можуть знижувати ризик ранньої смерті.

Мигдальне молоко: Воно менш калорійне порівняно з коров'ячим і соєвим молоком. У чому заковика? Річ у тім, що в ньому мало білка і вуглеводів, якщо не додавати цукор. Зате в ньому є вітамін Е і кілька корисних жирів. Мигдальне молоко може бути підходящим вибором для людей із хронічними захворюваннями нирок через низький вміст калію і фосфору. Слід пам'ятати, що поживні речовини, які містяться в цілісному мигдалі, не повністю потрапляють у молоко. Це пов'язано з процесом обробки.

Вівсяне молоко: за вмістом білка перебуває між мигдальним і соєвим. Вівсяне молоко може містити кальцій і вітамін D. Цікава особливість вівса полягає в тому, що в ньому є сполука β-глюкан, яка може допомогти в боротьбі з рівнем цукру в крові та інсулінорезистентністю. Але є й невеликий недолік: фітати, що містяться у вівсяному молоці, можуть перешкоджати засвоєнню кальцію.

Тепер про головне. Під час вибору будь-якого молока, особливо рослинного, завжди читайте етикетку. Перевіряйте наявність доданих цукрів і поживних речовин, щоб переконатися в тому, що ви робите найкращий вибір для себе. Зрештою, незалежно від того, обираєте ви молоко за поживними властивостями, дієтичними потребами чи просто за смаком, найімовірніше, знайдеться варіант, який підійде саме вам.

Раніше Фокус писав про дослідження вчених того, як стародавні люди вживали молоко. Завдяки вживанню молока стародавні люди в деяких регіонах світу були здоровішими і вищими, однак разом з тим це призвело до появи непереносимості лактози в сучасній Європі.

Також Фокус писав про те, де точно не варто зберігати молоко в холодильнику. Незважаючи на те, що дверцята можуть здатися надзвичайно підходящим місцем — це зовсім не те місце, де слід було б зберігати упаковку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.