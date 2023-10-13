Неймовірно складна та унікальна риса. Учені пояснили, що саме робить нас людьми

Під час масштабної наукової ініціативи, вчені з усього світу вирішили досконально вивчити наш розумовий орган і розгадати всі таємниці та загадки, які зберігаються в ньому протягом тисячоліть.

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Сьогодні можна часто зустріти твердження, що ми використовуємо тільки 10% нашого мозку і задатися питанням про те, що в цей момент роблять інші відсотки. Можливо, це міф, але ось що не є міфом, так це складна краса і обширність клітинної структури найскладнішого відомого органу у Всесвіті — нашого мозку. Нещодавно вчені зробили величезний крок у розкритті його таємниць, пише Newswise.

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Велика група вчених з усього світу об'єдналася в проєкті, що фінансується Національним інститутом охорони здоров'я в рамках ініціативи BRAIN. Їхньою метою стало вивчення клітинної структури людського мозку і порівняння її з мозком наших найближчих родичів-приматів.

Що ж виявили міжнародні вчені під час пошуку таємниць, які приховує наша сіра речовина? Заглибившись у мозок, фахівці виявили, що в ньому є понад 3 000 різних типів клітин. Це все одно що дізнатися, що в місті, де, як ви думали, працює лише кілька різних спеціалістів, насправді є тисячі різних робочих місць, кожне з яких має свою унікальну мету та функцію. Масштаби відкриття вразили вчених, навіть враховуючи відомі дані про неймовірно складну будову нашого мозку.

Але справа була не тільки в цифрах. Групі дослідників було цікаво дізнатися, чим клітини нашого мозку відрізняються від клітин мозку таких приматів, як шимпанзе і горили. Хоча основні типи клітин у нас і наших приматів досить схожі, способи з'єднання клітин і формування ланцюгів у людини відрізняються, з'ясували науковці. Цією відмінністю, можливо, і пояснюються наші когнітивні здібності, або навички мислення.

Чому це важливо для нас? Адже ми й так знали, що наш мозок — це унікальний і складний орган. Перш за все, розуміння клітинної структури мозку допомагає вченим зрозуміти, звідки беруться хвороби мозку. У майбутньому це може прокласти дорогу для розробки більш ефективних методів лікування цих захворювань. Ба більше, якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чи всі люди мають однаковий мозок, то відповідь на нього одночасно і так, і ні. Хоча всі ми маємо схожий набір клітинних елементів, поведінка і взаємодія цих клітин у різних людей може сильно відрізнятися.

Особлива увага в дослідженні приділяється зоровій корі — частині мозку, яка працює з тим, що ми бачимо. Виявилося, що в людини вона більш спеціалізована, ніж у багатьох інших тварин, навіть більше, ніж у мишей, які славляться своїм розвиненим механізмом обробки зорових сигналів. Це дає змогу припустити, що наша залежність від зору була дуже важливим еволюційним елементом.

Це дослідження — це тільки початок. Воно є частиною більш масштабної роботи з каталогізації всіх типів клітин мозку. Отримавши ці фундаментальні знання, команда дослідників має намір створити ще більш докладні карти нашого мозку і мозку інших приматів.

Одним словом, ми стоїмо на порозі революційних відкриттів про наш мозок. Розгадавши ці клітинні таємниці, ми можемо сподіватися краще зрозуміти себе, ефективніше лікувати хвороби і, можливо, розкрити ще більший потенціал нашого мозку. І хоча шлях до відкриттів довгий, мандрівка, як показано в цьому дослідженні, є не менш важливою та захопливою, ніж кінцева мета.

Раніше Фокус писав про те, чи дійсно людський мозок дозріває до 25 років. Наш мозок постійно розвивається, але існує теорія про те, що цей процес зупиняється в 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося дізнатися чому у людей такий великий мозок. Протягом еволюції гомінідів людський мозок збільшився втричі протягом приблизно чотирьох мільйонів років.