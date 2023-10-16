Онкологічний снайпер: найпоширеніший спосіб боротьби з раком став точнішим і безпечнішим

Новий винахід учених, за їхніми словами, дасть змогу пацієнтам забути про серйозні та виснажливі наслідки під час лікування смертельного захворювання.

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Рак залишається однією з найсерйозніших медичних проблем, і основним методом боротьби з ним є хіміотерапія. Це потужний інструмент, але не позбавлений недоліків, що має серйозні побічні ефекти. Нова розробка вчених дасть змогу скоригувати точність хіміотерапії, що зі свого боку дасть змогу уникнути багатьох небажаних наслідків, пише New Atlas.

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Уявіть собі, що ви фарбуєте стіну широким пензлем — він вкриває велику площу, але водночас може потрапити туди, куди не потрібно, покривши фарбою супутні поверхні. Такою у двох словах є хіміотерапія: потужна, але іноді здатна вражати здорові клітини, що призводить до таких побічних ефектів, як випадіння волосся і нудота. Незважаючи на зростаючий набір засобів для боротьби з раком, очікується, що широке застосування хіміотерапії буде тільки зростати: до 2040 р. кількість людей, які потребують її, збільшиться на 53%. Тому підвищення точності цього методу лікування є пріоритетним завданням.

Раніше, у 2020 році, деякі дослідники намагалися зробити це, комбінуючи хіміопрепарати з лазерним випромінюванням, яке активує ліки безпосередньо в місці розташування пухлини. Цей підхід працював, але мав обмеження: лазер міг активувати препарати тільки за кілька міліметрів під шкірою, що обмежувало його застосування в разі глибших пухлин.

На допомогу прийшла група фахівців з Міського університету Гонконгу. Вони звернулися не стільки до лазера, скільки до звуку. Використовуючи звукові хвилі, вони розробили метод, що дає змогу точно спрямовувати хіміотерапію, щадячи навколишні здорові тканини.

Як їм вдалося провернути щось подібне використовуючи звичайний звук? Для досягнення своєї мети автори розробили спеціальну сполуку під назвою ціанінплатин, яка осідає навколо пухлинних вогнищ. Ця сполука є проліками, які діють подібно до сплячих ліків, що чекають поштовху, щоб прокинутися і почати працювати. У цьому випадку таким поштовхом стали ультразвукові хвилі. Під впливом цих хвиль ціанінплатин перетворюється на карбоплатин, широко використовуваний хіміотерапевтичний препарат. Ця зміна руйнує критичну частину ракової клітини, що призводить до її загибелі.

У лабораторних експериментах ця методика дала змогу знизити життєздатність ракових клітин більш ніж наполовину за товщини пухлини близько 10 міліметрів і на третину за вдвічі більшої товщини. Під час тестування на мишах дві пухлини були повністю знищені через шість днів, а ріст інших пухлин зменшився.

Демонстрація зменшення пухлини під час дослідження на гризунах Фото: mini-robots

Однією з відмінних рис цього методу є його точність. "Наш підхід забезпечує концентрацію звукових хвиль на невеликій ділянці, активуючи лікарські препарати саме там, де вони необхідні. Це забезпечує цілеспрямоване та ефективне лікування з меншою кількістю побічних ефектів", — пояснив Чжу Гуан'юй, один з авторів дослідження.

Бонус цієї розробки є те, що сполука ціанінплатин світиться, тому лікарі можуть використовувати її як картографічний інструмент. Це означає, що вони можуть бачити тривимірне зображення пухлини, точно спрямовувати лікарські частинки та в реальному часі відстежувати, куди спрямовуються препарати.

Це дослідження відкриває нові й масштабні горизонти в лікуванні раку. Точно впливаючи на пухлини і щадячи здорові клітини, воно дає змогу зазирнути в майбутнє, в якому хіміотерапія буде не тільки ефективною, а й більш щадною для пацієнтів. Наступним кроком для вчених є додаткове, більш широке тестування і доопрацювання цього методу для більш широкого застосування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.