Зубастий художник на ім'я Бретон: як акула одного разу намалювала свій гігантський автопортрет (фото)

Твір мистецтва, намальований великою білою акулою, дав змогу звернути увагу на значно більшу проблему цих вразливих граціозних створінь, які мають ворогів, як серед людей, так серед і тваринного світу.

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Багато людей тягнутися до мистецтва, особливо до візуальної його частини, чи то ігри, фільми, чи то намальовані зображення. Схоже, що тварини в цьому не відстають від нас, адже велика біла акула на ім'я Бретон одного разу вирішила не просто насолодитися мистецтвом, а почати створювати його. Про те, як мешканець підводного світу вирішив спробувати себе в ролі художника і чим це закінчилося, писали багато хто, зокрема й News18.

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Дослідники відстежують акул, щоб зрозуміти особливості їхнього руху і поведінки, особливо міграції. Отримані дані допомагають морським біологам більше дізнатися про цих величних істот. Бретон — не звичайна акула. Вагою 680 кг і довжиною понад 3,9 метра він справляв, у буквальному сенсі, велике враження.

Своє ім'я він отримав від острова Кейп-Бретон у Новій Шотландії, де йому вперше було встановлено GPS-трекер. Маячок, встановлений на Бретоні, з часом почав показувати маршрут, напрочуд схожий на форму акули у водах Атлантичного океану. На цю цікаву деталь тоді звернув увагу користувач платформи Х (колишній Твіттер) Джефф Барнабі.

Барнабі першим із багатьох звернув увагу на химерний маршрут Бретона

У 2020 році група океанічних досліджень OCEARCH оснастила Бретона цим трекером не тільки для розваги, а й для допомоги в охороні цього зникаючого виду. І, схоже, що Бретон дуже любив подорожувати. У жовтні 2021 р. він подолав відстань близько 2414 км, довівши, що є справжнім невгамовним дослідником океану.

Ви можете задатися питанням, чому акули потребують захисту. І справа тут аж ніяк не в тому, що вчені намагаються врятуй вид вимираючих морських художників, унікальних у своєму роді майстрів геолокаційного пера. Реальна історія набагато більш цинічна і сумна. Незважаючи на те, що в багатьох країнах це заборонено законом, люди полюють на акул заради їхніх органів. Їх використовують у різних цілях, зокрема в їжу і в медицині. Але оберігати цих чудових істот доводиться не тільки від людей. Дослідження, проведене 2022 року, виявило у воді ще одного хижака, небезпечного для акул: косаток, відомих також як кити-вбивці. Дивно, але ці самі косатки нападають на великих білих акул і поїдають їхні частини. Це було виявлено після вивчення останків кількох акул, викинутих на берег Південної Африки.

Що ж чекало на Бретона і його побратимів? Дослідники продовжують стежити за ними, вивчати їхні переміщення і вчитися у них. Кожен шматочок інформації — це крок до забезпечення безпеки і розуміння цих чудових істот. І хто знає? Можливо, у майбутньому ми ще не раз побачимо їхні підводні витвори мистецтва.

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