Атомний туризм: "Оппенгеймер" став причиною туристичного ажіотажу на місце випробування бомби

На хвилі небувалого успіху фільму, реальні моторошні наслідки випробування атомної бомби, що спіткали маленьке містечко, на жаль, відійшли на другий план.

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Полігон "Трініті", розташований на півдні штату Нью-Мексико, відомий як місце, де було запущено першу атомну бомбу. Останнім часом тут спостерігається сплеск відвідуваності, що, ймовірно, пов'язано з популярністю фільму "Оппенгеймер". У звичайних умовах полігон закритий для відвідування, оскільки розташований поруч із районом випробувань ракет на ракетному полігоні Вайт-Сендс. Однак двічі на рік він відкривається для відвідування, і цього разу до нього вишикувалася чимала черга охочих, пише Phys.org.

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Фільм "Оппенгеймер" розповідає про Дж. Роберта Оппенгеймера та секретний проєкт "Мангеттен" під час Другої світової війни. Цікавим є той факт, що як одну зі складових привабливості фільму було відзначено тенденцію дивитися його паралельно з фільмом "Барбі", що отримало назву "феномен Барбенгеймера". Владі полігону навіть довелося попередити людей про можливе тривале очікування на вхід і порадити їм заздалегідь планувати свої дії, адже об'єкт розташований на віддалі та має обмежену кількість зручностей.

Історія створення атомної бомби захоплює багатьох, але не можна забувати і про реальні наслідки її випробувань. Місцеві жителі, особливо ті, хто жив за вітром від полігону "Трініті", зіткнулися з серйозними проблемами зі здоров'ям. Спільнота людей, які зазнали всього цього, стверджує, що уряд США не попередив їх про це до початку випробувань. У результаті в районі збільшилася кількість таких захворювань, як рак, а також інших ускладнень зі здоров'ям. Ця проблема настільки актуальна, що навіть існує документальний фільм "Спочатку ми бомбили Нью-Мексико", у якому розглядаються наслідки Мангеттенського проєкту.

Фільм "Оппенгеймер", безумовно, привернув увагу до історичних подій, а довколишнє місто Лос-Аламос повною мірою сприйняло його нову славу. Багато місцевих жителів навіть отримали можливість знятися у фільмі як статисти, а на честь цього в місті було організовано фестиваль Оппенгеймера.

Хоча історія створення та випробування атомної бомби, показана на великих екранах, була дуже захопливою, важливо пам'ятати про її реальні наслідки та про людей, які безпосередньо постраждали від її застосування.

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У мережі показали, який вигляд має лабораторія Оппенгеймера, де створили першу атомну бомбу (фото)

Раніше Фокус писав про те, як батько атомної бомби розкаявся у скоєному. На тлі майбутнього виходу фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" досі спостерігається сплеск інтересу до історичної постаті, що посідає центральне місце у творі, — до Джуліуса Роберта Оппенгеймера.

Також Фокус писав про те, що зробить берилієва хвороба з вашим організмом. Берилій (Be), менш відомий елемент порівняно з воднем, киснем, натрієм і калієм, відіграє важливу роль у різних предметах повсякденного вжитку. Його використовують у літаках, автомобілях, телефонах і безлічі повсякденних речей. Але елемент при цьому неймовірно небезпечний.