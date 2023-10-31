Почуття непідвладне часу: три поради психолога, як знайти кохання у більш зрілому віці

Всупереч усталеним твердженням про те, що з часом кохання згасає, психолог і наука об'єдналися, щоб кинути виклик цим поглядам на кохання в літньому віці.

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Дехто вважає, що з віком кохання і романтика згасають, проте останні дослідження показують, що багато літніх людей активно підтримують і плекають романтичні стосунки до глибокої старості, пише Forbes.

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Марк Треверс, американський психолог, який закінчив Корнельський університет, надав короткий огляд результатів досліджень любові та сексуальності серед літніх людей.

Зміна романтичних пріоритетів з віком: З віком у людей змінюються романтичні та сексуальні уподобання. Дослідження, проведене 2021 року, засвідчило, що літні люди віддають перевагу емоційним зв'язкам і здоров'ю. Емоційна безпека, відкрите спілкування та спільна діяльність стають важливішими, ніж суто сексуальна динаміка. Хоча спонтанності в сексуальних стосунках може бути менше, планування інтимних моментів стає усвідомленим рішенням, що дає змогу краще спілкуватися і розуміти мінливі потреби та проблеми партнерів.

Вчитися на досвіді минулих стосунків: Старіння приносить свої проблеми, зокрема травми минулого і відхід колишніх партнерів. Дослідження, проведене у 2022 р., показало, що сприйняття старіння у людей може змінюватися залежно від того, які шлюбні стосунки вони пережили. Минулий досвід часто впливає на рішення про майбутні стосунки. Наприклад, деякі літні люди віддають перевагу співжиттю перед повторним шлюбом, щоб зберегти самостійність і фінансову незалежність. Незалежно від минулих труднощів, багато літніх людей знаходять у собі сили знову шукати кохання, черпаючи життєвий досвід.

Розуміння сексуальності літніх людей: Дослідження свідчать, що суспільство тривалий час не звертало уваги на сексуальні бажання і потреби літніх людей. Дослідження, проведене 2023 року, засвідчило, що люди похилого віку часто зазнають стигматизації, що призводить до сорому під час обговорення їхнього сексуального досвіду. У дослідженні підкреслюється важливість дестигматизації сексуального здоров'я цієї категорії населення і створення відкритого діалогу, що виходить за рамки тільки медичних рішень. Вирішення цієї проблеми може змінити уявлення суспільства про старіння і сексуальність.

Вік не визначає прагнення до любові, каже Треверс. У літніх людей є багатий досвід, з якого вони можуть черпати знання і досвід, що робить їхній шлях до любові та близькості в більш зрілому віці відмінним, а саме складним і насиченим.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити, що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.