Ціна комфорту. Учені виявили зв'язок між мобільними телефонами та якістю сперми

Вчені проаналізували великий пласт даних чоловіків і з'ясували, що незалежно від того куди кладеться телефон, його випромінювання потенційно впливає на погіршення якості сперми.

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У наш час багато хто не може уявити своє життя без мобільного телефону під рукою. Але у цього зручного гаджета є зворотний бік, що впливає на наше здоров'я. Дослідники з Женевського університету і Швейцарського інституту тропічної та громадської охорони здоров'я нещодавно вивчили потенційний вплив частого використання мобільних телефонів на якість сперми. Про результати дослідження, що вивчало найбільш неочевидну сферу впливу телефонів на наш організм, пише Medical Xpress.

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Отримані результати свідчать про наявність помітного зв'язку між інтенсивним використанням мобільних телефонів і зниженням концентрації сперматозоїдів та їх загальної кількості. Однак кореляція з рухливістю та морфологією сперматозоїдів не спостерігалася.

Якість сперми вчені оцінювали за такими показниками, як концентрація, загальна кількість, рухливість і морфологія сперматозоїдів. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), чоловіки з концентрацією сперматозоїдів менше ніж 15 млн на мілілітр можуть зіткнутися з труднощами під час зачаття протягом року. Крім того, шанси на зачаття також знижуються, якщо концентрація сперматозоїдів падає нижче 40 млн на мілілітр.

Історичні дані свідчать про зниження якості сперми за останні п'ятдесят років загалом. Вважається, що на зниження кількості сперматозоїдів впливають різні екологічні чинники та спосіб життя.

Для дослідження було проаналізовано дані 2886 швейцарських чоловіків віком від 18 до 22 років, зібрані в період з 2005 до 2018 року на призовних пунктах. Учасники надали докладні відповіді про свій спосіб життя, стан здоров'я та звички використання мобільних телефонів. Результати показали, що у чоловіків, які користувалися телефоном понад 20 разів на день, концентрація сперматозоїдів була на 21% нижчою, ніж у тих, хто користувався ним рідше ніж один раз на тиждень.

Цікаво, що цей зв'язок був більш очевидним у період 2005-2007 років, але з плином часу зменшився. Мартін Реслі, співавтор дослідження, вважає, що ця тенденція може бути пов'язана з переходом від 2G до 3G, а потім до 4G, що призводить до зниження потужності телефонного передавання.

Хоча деякі попередні дослідження були непереконливими через менший обсяг вибірки та потенційну упередженість, останнє дослідження усунуло ці недоліки. Однак слід зазначити, що дослідження спиралося на самозвітні дані, що може мати свої недоліки.

Подальші дослідження, заплановані на цей рік, покликані дати більш точну оцінку впливу електромагнітних хвиль та їхнього впливу на репродуктивне здоров'я чоловіків. Для збору даних буде використовуватися додаток, і дослідники активно шукають учасників.

Нарешті, хоча точні механізми впливу мобільних телефонів на якість сперми залишаються незрозумілими, майбутні дослідження дадуть змогу глибше зрозуміти, чи відіграють мікрохвилі, які випромінюють телефони, пряму або непряму роль у цьому процесі.

Раніше Фокус писав про те, що світло від гаджетів вночі шкодить нашому здоров'ю. Нове дослідження дало змогу припустити, що нічні напади тривожності та інші розлади в темний час доби можуть мати спільний корінь, що погіршує наш стан загалом.

Також Фокус писав про те, що окуляри, які нібито захищають від синього світла, насправді марні. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.