Наперекір серйозним травмам: учені створили матеріал для зрощування важких переломів

Новий матеріал дає змогу за допомогою абсолютно нескладної процедури і 3D-друку відновлювати кістки за допомогою кісткового мозку самого пацієнта.

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У рамках спільного дослідницького проєкту SCABAEGO, що фінансується урядом Німеччини, розроблено новий композитний матеріал, що імплантується. Цей інноваційний матеріал призначений для лікування важких переломів кісток, пише New Atlas.

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Процес відновлення за допомогою матеріалу не надто складний і включає в себе комп'ютерну томографію ділянки перелому, потім на основі цих даних створюється індивідуальний 3D-віддрукований каркас із композиту. За словами авторів, цей каркас, після хірургічного втручання в місце перелому, заповнюється власним кістковим мозком пацієнта, що сприяє швидкому загоєнню.

Композит являє собою суміш біоактивного скла і біорозкладного полімеру — полікапролактону, який підвищує його структурну міцність. Біоактивне скло, що входить до складу композиту, не тільки пригнічує ріст бактерій, створюючи лужне середовище, а й перетворюється на гідроксилапатит — кісткоподібну сполуку, під час контакту з рідинами організму.

3D-друк нового каркаса для зрощування кісток Фото: BellaSeno

Доктор Тобіас Гроснер, хірург-травматолог і керівник відділення експериментальної травматології в клініці Гейдельберзького університету, пояснює, що скаффолд буде розкладатися і перетворюватися на кістку протягом шести-семи років. Наразі технологія проходить доклінічні випробування, під час яких постійно вносять зміни в рецептуру композиту з метою оптимізації вмісту біоактивного скла і збереження міцності.

Раніше Фокус писав про те, що біонічна рука українського виробництва увійшла до рейтингу найкращих винаходів Time. Робот-протез українського стартапу Esper Bionics потрапив на обкладинку американського журналу. У рейтингу продукт компанії з'явився в категорії "Доступність".

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