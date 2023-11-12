Гігієнічний аналіз: учені розробили тампон, здатний діагностувати ІПСШ

За словами авторів, їхня нова розробка дає змогу з легкістю виявити інфекції, що передаються статевим шляхом, без необхідності попереднього запису до лікарів і призначення ними аналізів.

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Британська компанія Daye представила новий набір для домашнього обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), в якому для виявлення поширених інфекцій, що передаються статевим шляхом, використовуються тампони. Запущений виключно у Великій Британії, сервіс, як очікується, буде поширений на США і країни Європейського союзу. Ці тампони, які продаються вже близько року, призначені для аналізу мікробіома піхви з метою виявлення або моніторингу станів, пов'язаних з його дисбалансом, таких як дріжджові інфекції або бактеріальний вагіноз, пише Gizmodo.

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Новий набір для скринінгу ІПСШ дає змогу виявити генетичні маркери п'яти поширених ІПСШ, включно з хламідіозом і гонореєю. Користувачі проводять тест у домашніх умовах і надсилають його в лабораторію разом з анкетою, очікуючи результатів через 5-10 днів. У разі позитивних результатів пропонується консультація медсестри та можливе лікування.

У цьому методі тестування використовується технологія ПЛР, відома своєю точністю в діагностиці інфекційних захворювань. Попередні дослідження підтверджують, що тампони є ефективним засобом тестування на ІПСШ, який можна порівняти з традиційними методами взяття мазків. Компанія Daye повідомляє про низький рівень неправильного діагностування при тестуванні, що підтверджується результатами клінічних випробувань за участю 600 пацієнтів.

ІПСШ викликають дедалі більшу заклопотаність в усьому світі: зростає кількість таких захворювань, як хламідіоз і лікарсько-стійка гонорея. Регулярні скринінги необхідні через те, що ці інфекції часто протікають безсимптомно. Тест Daye покликаний зробити свій внесок у розв'язання цієї проблеми, хоча деякі експерти висловлюють побоювання щодо надмірного лікування та стійкості до антибіотиків, особливо щодо таких інфекцій, як уреаплазма, які не завжди можуть спричиняти захворювання. У відповідь на це компанія Daye наголошує на своїй прихильності зниженню цих ризиків, приділяючи особливу увагу просвітницькій роботі з підтримки здорового мікробіома піхви.

Наразі ця послуга доступна тільки у Великій Британії, але планується її поширення на США та ЄС, і компанія Daye розглядає можливість додавання до своїх послуг тестування на ВПЛ. Ціна базового тесту на ІПСШ становить близько 120 дол. США, а консультація коштує додатково близько 35 дол. США.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили найточніший тест крові на хронічну втому. У спробах розробити методи ранньої діагностики захворювання, яке складно виявити, вчені розкрили нові маркери в нашій крові, здатні передбачити недугу з точністю до 91%.

Також Фокус писав про те, що вчені розробили кардинально новий тест на вагітність, що працює на слині. Традиційні тести на вагітність завдавали багато моральних і гігієнічних клопотів мільйонам жінок, але новий тест, заснований на аналізі слини, обіцяє залишити ці проблеми в минулому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.