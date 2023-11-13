Нестандартний погляд на буденність. Учені розповіли, як із легкістю знайти сенс життя

Багато хто з нас часто замислюється, чи є в нашому житті щось більше, заради чого відбувається наша подорож, і вчені поспішають донести до нас незвичайний спосіб легко знайти цю мету.

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У нещодавньому дослідженні вчені вивчали вплив погляду на своє життя як на подорож героя — оповідну структуру, поширену в казках упродовж багатьох століть, де звичайний персонаж здійснює значну пригоду, долає труднощі та зазнає трансформації, пише ScienceAlert.

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Цю концепцію, широко популяризовану ще 1949 року міфологом Джозефом Кемпбеллом, було вивчено групою дослідників зі США та Канади. Результати дослідження, в якому взяли участь 2678 осіб, свідчать про те, що повсякденне життя містить елементи подорожі героя, а переосмислення життєвих історій у цьому ключі може збагатити їхній сенс.

Дослідники адаптували оригінальні 17 кроків Кемпбелла в сім ключових елементів, які можна застосувати до сучасного життя, таких як головний герой, подія, що змінює життя, і пошук, що веде до особистого перетворення і спадщини. Для оцінки відповідності життєвих історій людей цим елементам було розроблено шкалу Hero's Journey Scale (HJS). Під час дослідження було проаналізовано понад 1200 розповідей, зібраних із різних джерел, і виявлено позитивну кореляцію між наявністю в життєвих історіях елементів подорожі героя та вищим рівнем сприйняття сенсу життя, розквіту та нижчим рівнем депресії.

Крім того, група розробила "відновлювальне" втручання, в якому учасникам дослідження пропонувалося поглянути на свій життєвий досвід через призму "подорожі героя". Було показано, що таке втручання підвищує стійкість учасників до життєвих труднощів і сприяє більш осмисленому сприйняттю подій свого життя. Однак автори також застерігають про можливі негативні наслідки, як-от нарцисичні тенденції чи хибні дії, і закликають до подальшого вивчення того, як різні наративні структури впливають на особисті наративи та поведінку. Дослідження, проведене переважно у США, ставить під сумнів універсальну застосовність отриманих результатів, наголошуючи на необхідності проведення більш різноманітних досліджень у цій галузі, заявляють автори.

Раніше Фокус писав про те, в якому віці люди почуваються найщасливішими. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

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