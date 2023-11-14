Зовсім не даремний. Апендикс є "щитом" від найбільшого вбивці дітей у світі

Дослідники вважають, що цей крихітний орган насправді набагато важливіший для організму, ніж передбачалося раніше.

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Якщо запитати в людини, без якого органу їй без зусиль вдасться вижити, більшість дадуть відповідь: апендикс. Багато років роль цього крихітного органу була применшена настільки, що його ледь не вважали рудиментом, пише IFLScience.

На щастя, останнім часом вчені почали ставитися до нього більш прихильно. Дослідники виявили, що він все ще зберігається в декількох еволюційних лініях, а тому припустили, що в нього все ж таки має бути якась "корисна місія". Досі проблема полягала в тому, що вчені ніяк не могли зрозуміти, в чому ж вона полягає.

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Усе змінило нове дослідження команди з Французького національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень (Inserm). Вони виявили цікавий зв'язок між хворобою, яка є одним із найбільших убивць дітей у всьому світі.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать про те, що діарея є причиною більш ніж 500 000 смертей дітей віком до 5 років щорічно. Це робить її другою за важливістю причиною смерті в цій віковій групі. Дані свідчать, що більшість випадків були спричинені інфекціями, спричиненими бактеріями, вірусами та паразитами, наприклад, кишковою паличкою або ротавірусом.

У більш ранніх дослідженнях вчені вже помічали, що пацієнти, яким раніше видалили апендикс, піддаються підвищеному ризику розвитку певних форм інфекційної діареї, а також більш схильні до розвитку важких симптомів. Попри те, що якийсь зв'язок явно простежувався, вчені все ще не розуміли причини.

Тепер команда французьких учених вирішила продовжити це дослідження і зосередилася на вивченні деяких наших найближчих родичів, які, так само як і люди, непропорційно страждають від інфекційної діареї.

Під час дослідження вчені вивчили ветеринарні записи 1251 примата із зоологічного парку La Vallée des Singes у Франції. Зазначимо, що особини належали до 45 різних видів, з яких 13 природним чином наділені апендиксом, наприклад, шимпанзе, котячі лемури й західні горили, а 32, зокрема мандрили, золоті лев'ячі тамарини та звичайні шерстисті мавпи, ні.

Вчені зібрали дані про частоту і тяжкість епізодів діареї у представників цих видів у період з 1998 по 2018 роки. Загалом за 20 років було зафіксовано близько 3000 подібних випадків, причому 13% з них були описані, як важкі. Вчені вивчили дані та виявили, що за 20 років близько 50% особин, які беруть участь у дослідженні, зазнавали нападів діареї хоча б раз, проте вони не були розділені рівномірно між тваринами.

За словами команди, вони виявили нижчий ризик важкої діареї серед видів приматів з апендиксами, особливо на ранньому етапі життя, коли цей ризик фактично є максимальним. Ба більше, результати також засвідчили відтермінований початок діареї та її важку форму у видів, що мають апендикс.

За словами співавтора дослідження Еріка Ож'є-Дені, зіставивши отримані дані з даними, отриманими раніше, вчені дійшли висновку, що орган, який раніше вважали рудиментарним, насправді може відігравати набагато важливішу роль для нашого здоров'я, ніж вважалося раніше. Вчені також вважають, що апендикс є найбільш ефективним у ранньому віці.

За словами іншого співавтора дослідження Максима Коллара, вони з колегами також виявили, що жоден із приматів з апендиксом, дані яких були використані в дослідженні, не переніс гострого апендициту протягом 20-річного періоду спостереження. Науковці вважають, що це потенційно небезпечне для життя ускладнення, імовірно, трапляється тільки в людей.

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження, однак якщо захист, пов'язаний із наявністю апендикса в людей, буде настільки ж високим, як і в приматів, це значною мірою врівноважить ризик, пов'язаний зі смертельним апендицитом.

Раніше Фокус писав про те, чому австралійці не пускають лікарів в Антарктиду з апендиксом.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.