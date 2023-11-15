Шлях до серця. Учені розгадали невідомі процеси управління серцевим м'язом

Нове дослідження дало змогу зазирнути в самі надра серця, відкривши науці новий пласт для вивчення. Отримані знання допоможуть у розробці методів лікування хвороб серця.

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Група фахівців нещодавно здійснила прорив у розумінні молекулярної структури серця, що стало значним досягненням у галузі досліджень серцево-судинної системи. Їхнє дослідження "Кріо-ЕМ структура міозинових ниток серця людини" дає нове уявлення про міозинові нитки серця, пише ScienceDaily.

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Серце складається з мільярдів клітин, кожна з яких містить саркомери — фундаментальні одиниці м'яза. Ці саркомери містять міозинові філаменти, що мають вирішальне значення для роботи серцевого м'яза. Дослідження Кемпбелла дало змогу виявити три різні типи "корон" у цих філаментах. Це відкриття розширило наше розуміння управління серцевим м'язом і наслідків генетичних захворювань серця, що в майбутньому надасть медицині нові методи лікування і, можливо, лікарські препарати.

Дослідження провели під керівництвом доктора філософії Кеннета С. Кемпбелла з Університету штату Кентуккі у співпраці з Медичною школою Університету Массачусетса Чан. Кемпбелла з Університету штату Кентуккі у співпраці з Медичною школою Університету Массачусетса Чан. Для візуалізації серцевих товстих ниток група використовувала одночастинкову 3D-реконструкцію, що дало змогу по-новому поглянути на структуру і функцію серця.

У дослідженні використовувалися зразки серця з Серцево-судинного біорепозиторію Гілла, яким керує Кемпбелл. З моменту свого створення в 2008 р. у цьому сховищі було зібрано близько 15 000 зразків від майже 500 осіб. Ці зразки не тільки відіграють ключову роль у дослідженнях, подібних до проведеного Кемпбеллом, а й надаються дослідницьким групам по всьому світу, сприяючи спільному науковому прогресу.

Дослідження має велике значення для лікування серцевих захворювань, особливо актуальне для країн, де серцеві захворювання є однією з основних причин смерті. Дослідження робить внесок у ширшу діяльність Університету Кентуккі з розробки нових методів лікування серцевої недостатності та міопатій.

Раніше Фокус писав про те, скільки може пропрацювати мозок після зупинки серця. Вчені проаналізували понад п'ятсот пацієнтів, серце яких зупинилося і дізналися, що наш мозок — це впертий і підготовлений боєць, який бореться за кожну хвилину існування до останнього.

Також Фокус писав про те, як другий випадок пересадки свинячого серця людині в історії врятував чоловікові життя. Медики не могли використовувати звичайне людське серце через наявні у пацієнта проблеми і для порятунку життя вдалися до унікальної операції і генетично модифікованого органу.