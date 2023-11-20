Дві гігантські планети "об'єднаються" з Місяцем: коли це можна побачити (фото)

Цей тиждень ідеально підходить для спостереження за Сонячною системою і не тільки.

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Цього тижня можна спостерігати відразу кілька важливих астрономічних подій у нічному небі. При цьому їх побачити можна буде як неозброєним оком, так і за допомогою бінокля або невеликого телескопа. Зокрема, особливо яскраво в небі буде видно дві гігантські планети — Юпітер і Сатурн, пише Forbes.

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У ніч із понеділка, 20 листопада, на вівторок, 21 листопада, Місяць досягне фази першої чверті, під час якої супутник Землі виглядатиме не повністю освітленим світлом Сонця. Водночас після настання темряви, коли Сонце зайде, поруч із Місяцем буде дуже близько розташований дуже яскравий Сатурн.

Водночас після настання темряви, коли Сонце зайде, поруч із Місяцем буде дуже близько розташований дуже яскравий Сатурн Фото: Forbes

Планета буде розташована приблизно в 5граудсах на схід від Місяця. Візуально здаватиметься, що ці об'єкти розташовані поруч, але це лише оптична ілюзія. За допомогою бінокля або невеликого телескопа можна спробувати розглянути кратери на Місяці, а також знамениті кільця Сатурна.

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У ніч із п'ятниці, 24 листопада, на суботу, 25 листопада, відбудеться "зустріч" Юпітера і Місяця. Тобто повториться те саме явище, що і з Сатурном. Цього разу Місяць уже буде освітлений приблизно на 93% світлом Сонця, але після настання темряви прямо під ним можна спостерігати яскравий Юпітер.

Цього разу Місяць уже буде освітлений приблизно на 93% світлом Сонця, але після настання темряви прямо під ним можна спостерігати яскравий Юпітер Фото: Forbes

У ніч із суботи, 25 листопада, на неділю, 26 листопада, Місяць буде вже майже повним і освітленим на 97% сонячним світлом. При цьому супутник Землі буде розташований нижче і ліворуч від яскравого Юпітера.

У ніч із неділі, 26 листопада, на понеділок, 27 листопада подивіться на південний схід після настання темряви, і ви побачите вже практично повний Місяць. Коли ще більше стемніє, потрібно подивитися на Місяць ще раз, але свій погляд потрібно зосередити на ділянці космосу, що розташована над супутником Землі. Тут буде видно туманну пляму, яка являє собою розсіяне зоряне скупчення Плеяди. Воно розташоване приблизно за 440 світлових років від нас. Хоча Плеяди буде видно неозброєним оком, все ж за допомогою бінокля їх буде краще видно.

Хоча Плеяди буде видно неозброєним оком, все ж за допомогою бінокля їх буде краще видно Фото: Forbes

Візуальне зближення зоряного скупчення Плеяди з Місяцем — це чудова можливість познайомитися з одним із найближчих до нас подібних астрономічних об'єктів. Це також одне з найяскравіших скупчень зірок. Скупчення назвали на честь німф із давньогрецької міфології. Хоча до зоряного скупчення входить понад 1000 зірок, тільки 7 із них, які є найяскравішими, отримали імена німф, а тому іноді Плеяди називають скупченням "Сім сестер".

Також цього тижня вже почне бути досить добре видимим знамените сузір'я Оріона, яке можна назвати символом нічного неба взимку в північній півкулі нашої планети.

Також цього тижня вже почне бути досить добре видимим знамените сузір'я Оріона, яке можна назвати символом нічного неба взимку в північній півкулі нашої планети Фото: Forbes

Через кілька годин після заходу Сонця потрібно дивитися на схід. Тут буде видно Пояс Оріона, що складається з трьох яскравих зірок, які називаються Альнитак, Альнілам і Мінтака. Це три блакитні зірки-надгіганти. Можливо, ви зможете також побачити дуже яскраві Бетельгейзе, Рігель і більш тьмяну зірку Беллатрікс, які розташовані поруч із Поясом Оріона і входять до сузір'я Оріона.

Як уже писав Фокус, Велика червона пляма на Юпітері вже не така велика. Дослідники помітили, що розміри найбільшого шторму в Сонячній системі поступово скорочуються.