Новий фактор ризику: вчені виявили незвичайний симптом розвитку хронічної хвороби нирок

Дослідження підкреслило, що новий метод раннього виявлення хвороби дає можливість людям, які не виявляють звичних ознак захворювання, надію на ранній початок лікування.

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У результаті нещодавнього наукового відкриття вчені визначили індекс глікування гемоглобіну (ІГГ) як новий і важливий симптом розвитку хронічної хвороби нирок (ХХН) у людей, які не мають традиційних факторів ризику. Це відкриття несе в собі важливі методи раннього виявлення захворювання і дає багатьом людям надію на своєчасне надання лікування, пише Knowridge.

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Під час дослідження, проведеного доктором Ясуто Накасоне і його співробітниками з лікарні Aizawa в Мацумото, Японія, були проаналізовані дані 23 467 учасників, у яких спочатку не було ХХН. Протягом 5,1 року у 2540 з них розвинулося це захворювання. Результати показали, що ІГГ є найважливішим показником ризику розвитку ХХН, поступаючись лише низькій розрахунковій швидкості гломерулярної фільтрації (РСГФ). Цей показник залишався вірним навіть після коригування різних чинників, таких як вік і артеріальний тиск, а коефіцієнт небезпеки ІГГ склав 1,293.

Примітно, що на частку ІГГ припадає 4,2% популяційного ризику розвитку ХХН серед здорових людей. Це відкриття підкреслює потенціал ІГГ як інструменту прогнозування ХХН, особливо у людей, які не страждають на діабет або гіпертонію.

Автори дослідження підкреслюють значущість цього 4,2%-ного ризику, враховуючи, що він припадає на загалом здорову популяцію. Ця інформація може призвести до більш раннього втручання і поліпшення стратегій ведення осіб, схильних до ризику розвитку ХХН.

На закінчення слід зазначити, що ідентифікація ІГГ як нового фактора ризику ХХН є важливим кроком уперед у профілактиці та лікуванні захворювань нирок. Цей крок може розширити можливості медичних працівників щодо виявлення осіб, які входять до групи ризику, і проведення профілактичних заходів, що в кінцевому підсумку дасть змогу поліпшити стан здоров'я нирок у широкому масштабі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.