Новый фактор риска: ученые обнаружили необычный симптом развития хронической болезни почек

Исследование подчеркнуло, что новый метод раннего выявления болезни дает возможность людям, не проявляющим привычных признаков заболевания, надежду на раннее начало лечения.

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В результате недавнего научного открытия ученые определили индекс гликирования гемоглобина (ИГГ) как новый и важный симптом развития хронической болезни почек (ХБП) у людей, не имеющих традиционных факторов риска. Это открытие несет в себе важные методы раннего обнаружения заболевания и дает многим людям надежду на своевременное предоставление лечения, пишет Knowridge.

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В ходе исследования, проведенного доктором Ясуто Накасоне и его сотрудниками из больницы Aizawa в Мацумото, Япония, были проанализированы данные 23 467 участников, у которых изначально не было ХБП. В течение 5,1 года у 2540 из них развилось это заболевание. Результаты показали, что ИГГ является важнейшим показателем риска развития ХБП, уступая лишь низкой расчетной скорости гломерулярной фильтрации (РСГФ). Этот показатель оставался верным даже после корректировки различных факторов, таких как возраст и артериальное давление, а коэффициент опасности ИГГ составил 1,293.

Примечательно, что на долю ИГГ приходится 4,2% популяционного риска развития ХБП среди здоровых людей. Это открытие подчеркивает потенциал ИГГ как инструмента прогнозирования ХБП, особенно у людей, не страдающих диабетом или гипертонией.

Авторы исследования подчеркивают значимость этого 4,2%-ного риска, учитывая, что он приходится на в целом здоровую популяцию. Эта информация может привести к более раннему вмешательству и улучшению стратегий ведения лиц, подверженных риску развития ХБП.

В заключение следует отметить, что идентификация ИГГ как нового фактора риска ХБП является важным шагом вперед в профилактике и лечении заболеваний почек. Этот шаг может расширить возможности медицинских работников по выявлению лиц, входящих в группу риска, и проведению профилактических мероприятий, что в конечном итоге позволит улучшить состояние здоровья почек в широком масштабе.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.