Мікроскопічна бригада лікарів. Учені створили крихітних роботів, які відновлюють нейрони

У новому дослідженні вчені використовували клітини нашого організму для створення ефективних, простих у виробництві та безпечних роботів, здатних виконувати безліч лікувальних завдань.

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Зробивши неймовірний стрибок у медичній науці, дослідники створили крихітних роботів, розміром не більше за порошинку, використовуючи клітини з дихальних шляхів людини. Ці "антроботи", як їх називають — не наукова фантастика, а справжній прорив у регенеративній медицині. Вони схожі на мікроскопічних помічників, призначених для лікування пошкоджених нейронів — нервових клітин у нашому тілі, пише New Atlas.

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Команда з Університету Тафтса та Гарвардського інституту Вісса не використовувала жодних химерних генетичних модифікацій. Замість цього вони взяли сторінку з книги природи. Вони взяли клітини трахеї, що вистилають наші дихальні трубки, і перепрограмували їх у цих крихітних ботів. Уявіть собі, що ви берете різноманітні цеглини та каміння і будуєте з них різноманітні конструкції — саме так дослідники вчинили з цими клітинами.

Деякі з антроботів мають сферичну форму і дзижчать на своїй поверхні крихітними волосоподібними структурами, званими віями, а інші нагадують мініатюрні футбольні м'ячі. Ці вії — секрет їхнього руху, що дає їм змогу звиватися і петляти. У лабораторних умовах ці боти можуть жити до 60 днів, що є значним терміном для таких крихітних структур.

І ось що примітно: коли цих роботів ввели в пошкоджену ділянку нейронів, вирощених у лабораторії, сталося щось дивовижне. Вони не просто сиділи на місці, вони переміщалися поверхнею і стимулювали ріст нейронів, ефективно загоюючи "рану". У місцях, де не було цих ботів, нейрони не відновлювалися.

Це відкриття — не просто цікавий науковий експеримент. Це потенційна можливість змінити підхід до лікування захворювань. Ці роботи можуть одного чудового дня очистити наші артерії від бляшок, допомогти відновити спинний мозок або навіть доставляти ліки саме туди, де вони найбільше потрібні. А оскільки вони зроблені з людських клітин, можна не турбуватися про те, що організм їх відторгне.

Що відрізняє це дослідження, так це його простота і потенціал. Відсутність генетичних модифікацій означає, що ці антроботи простіші та потенційно безпечніші у виробництві. А оскільки вони створюються з клітин дорослих людей, навіть літніх пацієнтів, вони більш доступні та універсальні.

Це дослідження — яскравий приклад нестандартного мислення в науці. Воно свідчить про те, що можна використовувати те, що вже доведено до досконалості природою, і змінювати це в наших інтересах. Хоча ще багато чого належить дізнатися про те, як працюють і що можуть робити ці антроботи, їхні можливості настільки ж широкі, наскільки й захопливі. Уявіть собі майбутнє, в якому крихітні роботи, створені з наших клітин, зможуть відновлювати наші тіла зсередини. Це майбутнє може бути ближче, ніж ми думаємо, завдяки цьому відкриттю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили робота-самогубцю, який зникає в калюжі слизу. Дослідники хочуть створити роботів, які самі могли б закінчувати своє життя після виконання завдання. Перший крок уже зроблено.

Також Фокус писав про робота з особливими кінцівками, який зможе вивчити печери на Марсі. Багато місць на Марсі, цікавих для вчених, важкодоступні для звичайних марсоходів. Тому новий робот може вирішити цю проблему.