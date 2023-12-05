Важить сотні тонн. В Іспанії дослідили найбільший архітектурний шедевр кам'яної доби (фото)

Відомий як дольмен Менга, цей неймовірний пам'ятник, як вважають, був побудований близько 5700 років тому і містить скелети кількох сотень стародавніх людей.

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Дивовижна стародавня споруда на півдні Іспанії, відома як дольмен Менга, вражає дослідників своєю величчю та інженерною винахідливістю. Цей курган виділяється як одна з наймасштабніших пам'яток епохи неоліту, пише IFLScience.

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Що робить дольмен Менга надзвичайним, так це його колосальні розміри та технічна майстерність, необхідна для спорудження. Один лише наріжний камінь важить неймовірні 150 тонн, що робить його другим за величиною каменем, який коли-небудь використовували в неолітичних дольменах в Європі.

Проаналізувавши інші будівельні блоки дольмена, автори дослідження виявили, що стародавні будівельники також вирішили працювати з м'яким каменем, який вимагав чималого досвіду і логістичної організації для зведення.

Цікаво, що стратегічне розташування дольмена Менга відіграло вирішальну роль у його будівництві Фото: Вікіпедія

Щоб впоратися з цими великими і крихкими каменями, стародавні будівельники потребували не лише навичок роботи з каменем, але й досвіду в деревообробці та плетінні мотузок. Вони, ймовірно, використовували значну кількість деревини для створення риштувань під час видобутку та для підготовки доріг для транспортування цих величезних каменів.

Цікаво, що стратегічне розташування дольмена Менга відіграло вирішальну роль у його будівництві. Розташована на вершині пагорба, положення гробниці ідеально збігається із сусідньою горою, відомою як "Скеля закоханих", і сходом сонця, що створює складний візерунок світла і тіні всередині дольмена.

Крім того, розташування гробниці трохи нижче від кар'єру полегшило транспортування каміння вниз по схилу, а стійкий ґрунт на вершині пагорба забезпечив надійну основу для споруди.

Однак існувала проблема: камені були пористими і вразливими до впливу води. Щоб захистити їх, древні будівельники винахідливо ізолювали найбільші камені шарами пісковиків і утрамбованої землі, утворивши насипи навколо дольмена.

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Враховуючи ці чудові аспекти, експерти захоплюються дольменом Менга, вважаючи його вершиною стародавньої інженерії в доісторичній Іберії і, можливо, в усій Європі. Вона є свідченням надзвичайних здібностей наших предків.

Це відкриття не лише проливає світло на неймовірні навички стародавніх цивілізацій, але й спонукає нас оцінити знання та зусилля, вкладені у створення таких монументальних споруд тисячі років тому. Розуміння цих досягнень відкриває нові вікна в наше минуле і можливості ранніх людських суспільств.

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