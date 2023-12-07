Старіємо по частинах: учені розповіли, які органи в'януть швидше за інші

Наші органи залежать один від одного і збій навіть в одному з них може спровокувати низку небезпечних процесів. Учені дізналися, як передбачити подібні ситуації.

Related video

Мало хто коли-небудь замислювався про те, що його серце може бути набагато старшим за інші органи. Але новаторське дослідження Стенфордського медичного інституту виводить цей інтригувальний нюанс нашого організму на передній план. Вчені з'ясували, що в кожної п'ятої дорослої людини старше 50 років одна частина тіла старіє швидше за інших, що становить значну небезпеку для здоров'я, пише The New York Post.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Не всі частини нашого тіла старіють однаковими темпами. Уявіть собі, що ваше серце або нирки біжать спринтерську дистанцію в перегонах старіння, а інші частини тіла просто здійснюють неспішну прогулянку. Така невідповідність — не просто цікавий факт, це потенційна загроза здоров'ю. Дослідження показало, що у людей із серцем, яке швидко старіє, наприклад, на 250% вищий ризик серцевої недостатності.

Але справа не тільки в серці. Прискорене старіння мозку і кровоносних судин було пов'язано з підвищеною ймовірністю розвитку хвороби Альцгеймера. Аналогічно, якщо нирки старіють надто швидко — стережіться діабету та високого кров'яного тиску.

Але є і позитивний момент: простий аналіз крові може стати тією самою системою раннього попередження, яка нам потрібна. Аналізуючи білки за допомогою інтелектуального машинного навчання, лікарі зможуть виявити ці розбіжності у віці на ранній стадії. Цей "віковий розрив" між різними органами може багато чого розповісти про ризики для вашого здоров'я, навіть якщо ви почуваєтеся абсолютно нормально.

Людська печінка має дивовижну здатність до самовідновлення і може повністю вирости навіть після видалення 75% її частини Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Щоб дійти таких висновків, дослідники вивчили не просто один або два органи, а 11 різних частин тіла у більш ніж 5 000 пацієнтів. А для 1 із 60 осіб, у яких кілька органів старіють занадто швидко, ставки ще вищі — ризик смерті в них у 6,5 разів вищий, ніж у тих, чиї органи старіють більш рівномірно.

Але надія є. Новий аналіз крові може виявити ці проблеми досить рано, щоб запобігти незворотнім пошкодженням. Якщо результати масштабніших досліджень підтвердяться, ми зможемо почати стежити за здоров'ям органів у здорових людей, щоб запобігати хворобам ще до їхнього початку.

Отже, який же висновок? Це дослідження — не просто науковий курйоз, воно має реальні наслідки для нашого ставлення до старіння і здоров'я. Воно передбачає, що, стежачи за тим, як старіють різні частини нашого тіла, ми зможемо розв'язувати проблеми зі здоров'ям до того, як вони стануть серйозними — потенційно величезний стрибок уперед у профілактичній медицині.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили найточніший тест крові на хронічну втому. У спробах розробити методи ранньої діагностики захворювання, яке складно виявити, вчені розкрили нові маркери в нашій крові, здатні передбачити недугу з точністю до 91%.

Також Фокус писав про те, що вчені розробили кардинально новий тест на вагітність, що працює на слині. Традиційні тести на вагітність завдавали багато моральних і гігієнічних клопотів мільйонам жінок, але новий тест, заснований на аналізі слини, обіцяє залишити ці проблеми в минулому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.