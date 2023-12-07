Стареем по частям: ученые рассказали, какие органы увядают быстрее остальных

Наши органы зависят друг от друга и сбой даже в одном из них может спровоцировать ряд опасных процессов. Ученые узнали, как предсказать подобные ситуации.

Related video

Мало кто когда-нибудь задумывался о том, что его сердце может быть гораздо старше других органов. Но новаторское исследование Стэнфордского медицинского института выводит этот интригующий нюанс нашего организма на передний план. Ученые обнаружили, что у каждого пятого взрослого человека старше 50 лет одна часть тела стареет быстрее остальных, что представляет значительную опасность для здоровья, пишет The New York Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Не все части нашего тела стареют одинаковыми темпами. Представьте себе, что ваше сердце или почки бегут спринтерскую дистанцию в гонке старения, а остальные части тела просто совершают неспешную прогулку. Такое несоответствие — не просто любопытный факт, это потенциальная угроза здоровью. Исследование показало, что у людей с быстро стареющим сердцем, например, на 250 % выше риск сердечной недостаточности.

Но дело не только в сердце. Ускоренное старение мозга и кровеносных сосудов было связано с повышенной вероятностью развития болезни Альцгеймера. Аналогично, если почки стареют слишком быстро — берегитесь диабета и высокого кровяного давления.

Но есть и положительный момент: простой анализ крови может стать той самой системой раннего предупреждения, которая нам нужна. Анализируя белки с помощью интеллектуального машинного обучения, врачи смогут обнаружить эти расхождения в возрасте на ранней стадии. Этот "возрастной разрыв" между различными органами может многое рассказать о рисках для вашего здоровья, даже если вы чувствуете себя совершенно нормально.

Человеческая печень обладает удивительной способностью к самовосстановлению и может полностью вырасти даже после удаления 75 % ее части Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи изучили не просто один или два органа, а 11 различных частей тела у более чем 5 000 пациентов. А для 1 из 60 человек, у которых несколько органов стареют слишком быстро, ставки еще выше — риск смерти у них в 6,5 раз выше, чем у тех, чьи органы стареют более равномерно.

Но надежда есть. Новый анализ крови может выявить эти проблемы достаточно рано, чтобы предотвратить необратимые повреждения. Если результаты более масштабных исследований подтвердятся, мы сможем начать следить за здоровьем органов у здоровых людей, чтобы предотвращать болезни еще до их начала.

Итак, каков же вывод? Это исследование — не просто научный курьез, оно имеет реальные последствия для нашего отношения к старению и здоровью. Оно предполагает, что, следя за тем, как стареют различные части нашего тела, мы сможем решать проблемы со здоровьем до того, как они станут серьезными — потенциально огромный скачок вперед в профилактической медицине.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали точнейший тест крови на хроническую усталость. В попытках разработать методы ранней диагностики заболевания, которое сложно обнаружить, ученые раскрыли новые маркеры в нашей крови, способные предсказать недуг с точностью до 91%.

Также Фокус писал о том, что ученые разработали кардинально новый тест на беременность, работающий на слюне. Традиционные тесты на беременность причиняли много моральных и гигиенических хлопот миллионам женщин, но новый тест, основанный на анализе слюны, обещает оставить эти проблемы в прошлом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.