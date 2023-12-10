Їсти пюре і не товстіти: дієтологиня розповіла про те, як не виключати ласощі зі свого меню

Пюре є популярною стравою у мільйонів людей, але водночас його переслідує не найкраща репутація з погляду здорового харчування. Однак усе не так сумно, стверджує дієтолог.

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Багато хто з нас коли-небудь думав про те, щоб відмовитися від вершкового, збитого картопляного пюре на користь більш здорового способу життя. Але згідно з дієтологами, нам зовсім не обов'язково цього робити. Про тонкощі картопляної дієти пише USA Today.

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Ясі Ансарі, досвідчена дієтологиня, запевняє нас, що картопляне пюре цілком можна вписати в збалансовану дієту. Уникаючи навішування ярликів на "хороші" і "погані" продукти, вона підкреслює, що картопля має величезну кількість поживних речовин. Це крохмалистий овоч, а отже, в ньому багато вуглеводів — основного джерела енергії для нашого організму. Крім того, в ній багато калію, необхідного для функціонування клітин і здоров'я м'язів, і клітковини, яка підтримує травну систему. Також дієтолог радить не забувати про вітамін С, потужний антиоксидант, який міститься в картоплі.

Картопля сама по собі багата поживними речовинами, але проблема полягає в тому, що ми часто додаємо до неї: олію, вершки, сир — усі молочні продукти з високим вмістом жиру. Ці інгредієнти додають насичені жири, які, на думку Американської асоціації серця, можуть вплинути на рівень холестерину та здоров'я серця. Йдеться не про те, щоб демонізувати картопляне пюре, а про те, щоб пам'ятати про ці добавки, особливо для здоров'я серця.

Картопля стала першим овочем, вирощеним у космосі, коли 1995 року НАСА та Університет Вісконсін-Медісон спільно виростили її на борту космічного човника "Колумбія". Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Якщо ви стежите за споживанням жирів, Ансарі пропонує кілька розумних замін. Спробуйте використовувати молоко з низьким вмістом жиру або грецький йогурт, або навіть бульйони, а не молочні продукти з високим вмістом жиру. Крім того, важлива різноманітність. Протягом тижня поєднуйте її з іншими стравами з картоплі — смаженою або печеною.

Найголовніша порада Ансарі щодо здорового харчування — збалансованість. Не зациклюйтеся тільки на картопляному пюре. Додайте у свій раціон овочі та пісні білки. Таке поєднання дасть вам змогу довше залишатися ситим, стабілізує рівень енергії та забезпечить чудове самопочуття після їжі. Загалом, насолоджуйтеся картопляним пюре в повному спокої за свою фігуру, але не забувайте про баланс і різноманітність.

Раніше Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про те, який місяць найкраще підійде для ефективного старту дієти. Результати показали, що найкращий період для початку — аж ніяк не сонячне літо.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.