Есть пюре и не толстеть: диетолог рассказала о том, как не исключать лакомство из своего меню

Пюре является популярным блюдом у миллионов людей, но при этом его преследует не самая хорошая репутация с точки зрения здорового питания. Однако все не так печально, утверждает диетолог.

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Многие из нас когда-нибудь думали о том, чтобы отказаться от сливочного, взбитого картофельного пюре в пользу более здорового образа жизни. Но согласно диетологам, нам совсем не обязательно этого делать. О тонкостях картофельной диеты пишет USA Today.

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Яси Ансари, опытный диетолог, уверяет нас, что картофельное пюре вполне можно вписать в сбалансированную диету. Избегая навешивания ярлыков на "хорошие" и "плохие" продукты, она подчеркивает, что картофель обладает огромным количеством питательных веществ. Это крахмалистый овощ, а значит, в нем много углеводов — основного источника энергии для нашего организма. Кроме того, в нем много калия, необходимого для функционирования клеток и здоровья мышц, и клетчатки, которая поддерживает пищеварительную систему. Также диетолог советует не забывать о витамине С, мощном антиоксиданте, который содержится в картофеле.

Картофель сам по себе богат питательными веществами, но проблема заключается в том, что мы часто добавляем в него: масло, сливки, сыр — все молочные продукты с высоким содержанием жира. Эти ингредиенты добавляют насыщенные жиры, которые, по мнению Американской ассоциации сердца, могут повлиять на уровень холестерина и здоровье сердца. Речь идет не о том, чтобы демонизировать картофельное пюре, а о том, чтобы помнить об этих добавках, особенно для здоровья сердца.

Картофель стал первым овощем, выращенным в космосе, когда в 1995 году НАСА и Университет Висконсин-Мэдисон совместно вырастили его на борту космического челнока "Колумбия". Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Если вы следите за потреблением жиров, Ансари предлагает несколько разумных замен. Попробуйте использовать молоко с низким содержанием жира или греческий йогурт, или даже бульоны, а не молочные продукты с высоким содержанием жира. Кроме того, важно разнообразие. В течение недели сочетайте его с другими блюдами из картофеля — жареным или печеным.

Самый главный совет Ансари по здоровому питанию — сбалансированность. Не зацикливайтесь только на картофельном пюре. Добавьте в свой рацион овощи и постные белки. Такое сочетание позволит вам дольше оставаться сытым, стабилизирует уровень энергии и обеспечит отличное самочувствие после еды. В общем, наслаждайтесь картофельным пюре в полном спокойствии за свою фигуру, но не забывайте о балансе и разнообразии.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.