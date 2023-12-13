7 простих кроків, що зміцнюють зуби: стоматологи розкрили стратегію догляду за ротовою порожниною

Наші зуби є важливим елементом нашого повсякденного життя, від красивої посмішки до способу правильного перетравлення їжі. Сучасна медицина склала список простих кроків до їх збереження.

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З віком наші зуби, як і тіло, зазнають змін. Але стоматологи стверджують, що ми можемо зробити кроки для збереження здорової посмішки протягом усього життя. Про те, що відбувається з нашими зубами з віком і що ми можемо зробити, щоб зберегти їх в ідеальній формі, пише The Conversation.

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Зуби — це дивовижні структури. Зовнішня частина зуба, коронка, покрита твердою емаллю, яка схожа на захисний шар. Під нею міститься м'якша коричнева речовина, яка називається дентином. Усередині зуба міститься пульпа, що містить нерви і кровоносні судини.

Емаль не просто тверда, вона має унікальний, майже перловий вигляд завдяки своїй складній структурі. Дентин, навпаки, складається з колагену, мінералів, води та білків, що дає йому можливість сприймати тиск під час жування.

З віком зуби не можуть оновлюватися і стають більш крихкими. Це робить їх більш схильними до переломів, особливо якщо вже є тріщини або великі пломби. Емаль зовні стає тоншою, оголюючи дентин, що знаходиться під нею, який з часом темніє, тому що колаген у дентині змінюється, а внутрішня структура зуба стає більш мінералізованою.

Цікаво, що з віком зуби стають менш чутливими до перепадів температури через ці внутрішні зміни. Ось чому іноді ми можемо не помітити карієс доти, доки він не стане зовсім глибоким.

Щоб допомогти нам бадьоро і м'яко пройти шлях старіння зубів, стоматологи надали сім практичних звичок. Ці рекомендації спрямовані на збереження здоров'я зубів і на те, щоб наша посмішка в зрілому віці залишалася такою ж яскравою і сильною, як у молодості:

Уникайте зайвих навантажень: не використовуйте зуби як інструмент. Крім того, якщо ви скрегочете зубами, подумайте про використання нічного захисту. Розділіть жувальне навантаження: якщо у вас відсутні зуби, важливо розподілити жувальне навантаження між усіма зубами, щоб не перевантажувати ті, що залишилися. Бережіть емаль: вибирайте м'які зубні щітки та неабразивну зубну пасту. Будьте обережні з кислими продуктами та напоями. Посильте виділення слини: слина вкрай важлива для здоров'я порожнини рота. Якщо у вас зменшилася кількість слини, обговоріть із лікарем можливі варіанти заповнити її запаси. Усуньте захворювання ясен: здорові ясна також допоможуть зберегти здоров'я зубів. Контролюйте старіння клітин: вибір способу життя, як-от паління або активна боротьба з діабетом, може вплинути на старіння клітин, що, своєю чергою, позначиться на здоров'ї зубів. Адаптуйтеся до вікових змін: з віком доглядати за зубами і яснами може стати складніше через зміни у спритності рук і зорі. Не соромтеся звертатися по допомогу або адаптувати свій догляд за зубами.

Наші зуби — невід'ємна частина нашого здоров'я і благополуччя, особливо з віком. Розуміючи, які зміни відбуваються і як до них пристосуватися, ми зможемо зберегти наші посмішки яскравими і здоровими на довгі роки. Пам'ятайте, що догляд за зубами — це справа всього життя, і ніколи не пізно почати.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.