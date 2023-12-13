Дитина Шредінгера: жінка народила немовля, яке таємно розвивалося між шлунком і кишечником

Неймовірно рідкісний випадок із ще більш неймовірним результатом стався у Франції, де жінка, яка поскаржилася на біль у животі, дізналася, що вона вагітна вже 23 тижні.

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Навіть одна думка про те, що здуття живота обернулося не просто звичайною проблемою зі шлунком, а виявилося вагітністю — звучить дико, але це аж ніяк не фантастика. Саме це сталося з 37-річною жінкою, яка після 10 днів болю в животі та посилення здуття виявила, що перебуває на 23 тижні вагітності. Однак це була не звичайна вагітність. Дитина росла в черевній порожнині, а саме в очеревині, де розташовані життєво важливі органи. Цей простір розташований між шлунком і кишківником — вкрай незвичне і рідкісне місце для розвитку плода, пише Daily Mail.

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Такий тип вагітності відомий як абдомінальна вагітність — різновид позаматкової вагітності, за якої дитина росте поза маткою. У більшості випадків позаматкова вагітність виникає, коли плід починає рости у фаллопієвих трубах або яєчниках. Іноді вони можуть розірватися, що дає змогу плоду переміститися в черевну порожнину. Це медична рідкість: менше двох відсотків вагітностей у США є позаматковими, і приблизно одна з 30 000 вагітностей відбувається в черевній порожнині.

Ризики, пов'язані з такою вагітністю, високі. Шанси на виживання плода, як правило, дуже низькі, а ризик його загибелі становить 90 відсотків. Навіть якщо дитина виживе, існує значний ризик вроджених дефектів або пошкодження мозку. У цьому незвичайному випадку лікарі у Франції, куди жінка приїхала на лікування з острова Реюньйон, вирішили почекати з пологами до 29 тижня вагітності. Це рішення було прийнято, щоб підвищити шанси дитини на виживання. У нормі діти життєздатні поза утроби матері приблизно з 24 тижня, але до 29 тижнів виживання значно підвищується.

У підсумку дитину доставили через розріз у животі матері й одразу ж помістили у відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Мати також перенесла операцію з видалення залишків плаценти. Примітно, що через три місяці і матір, і дитину виписали, і вони почувалися добре — воістину щасливий результат, враховуючи обставини.

Цей випадок виділяється не тільки своєю рідкістю, а й успішним вирішенням. Він підкреслює непередбачуваність і складність людської вагітності. І хоча більшості майбутніх мам не варто турбуватися про подібний випадок, він є захопливим прикладом надзвичайних можливостей і пристосовності людського організму.

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