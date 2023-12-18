8 процедур, що допомагають позбутися надлишків шкіри: лікарі назвали дієві методи

Хоча багато кремів і лосьйонів обіцяють нам миттєве позбавлення від проблеми зайвої шкіри, лікарі настійно радять звернутися по допомогу до фахівця.

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Скинути зайві кілограми — це приголомшливе досягнення, особливо якщо врахувати, що на полицях магазинів і в меню кафе повно спокусливих ласощів. Але для багатьох ця перемога може обернутися небажаними надлишками шкіри. На щастя, лікарі знають як впоратися з цим побічним ефектом, пише USA Today.

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Причин процесів, що відбуваються з нашою шкірою, кілька. Вся справа у двох ключових складових структури нашої шкіри: еластині та колагені. Саме ці волокна підтримують пружність і молодість нашої шкіри. Але з віком, а іноді через різку зміну ваги або вагітність, ці волокна можуть пошкоджуватися. У результаті наша шкіра не встигає за зменшенням розмірів, що призводить до появи в'ялості.

Хоча на полицях магазинів можна знайти безліч кремів і лосьйонів, які стверджують, що вони підтягують шкіру, їхня ефективність, скажімо так, невелика. Вони можуть дати тимчасовий пухкий вигляд, але для досягнення довготривалих результатів пора зазирнути за межі шафки у ванній, кажуть експерти.

Ласкаво просимо у світ дерматології та пластичної хірургії, де кілька неінвазивних та інвазивних процедур обіцяють більш помітні результати. До неінвазивних методів належать ультразвукова терапія, під час якої енергія використовується для стимулювання вироблення колагену; радіочастотна терапія, під час якої тканини шкіри нагріваються для досягнення аналогічної мети; а також лазерні процедури, які шліфують шкіру, знову ж таки сприяючи виробленню колагену.

Однак це не чудодійні засоби. Вони працюють, стимулюючи природні процеси в організмі, тому не чекайте миттєвого успіху. І, незважаючи на те, що ви можете почути, прийом колагенових добавок не є коротким шляхом до пружної шкіри.

Для тих, хто значно скинув вагу, можливо, доведеться вдатися до більш інтенсивних хірургічних методів. Такі процедури, як підтяжка живота або абдомінопластика, дають змогу видалити зайву шкіру і підтягнути те, що залишилося. Існують також підтяжки для нижньої частини тіла, стегон, сідниць і верхньої частини тіла — кожна з них спрямована на конкретні зони.

Шлях до більш підтягнутого і стрункого тіла після втрати ваги може бути страшним, але з правильною інформацією і керівництвом фахівців він цілком досяжний. Пам'ятайте, що головне — не просто мати гарний вигляд, а почуватися комфортно і впевнено у своєму тілі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.