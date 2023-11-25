Солодка отрута. Учені виявили зв'язок між напоями з цукром і ризиком розвитку деменції

Нове дослідження, яке вивчало різні види цукру в різноманітних продуктах, показало, що саме солодкі напої, на відміну від інших продуктів, є джерелом небезпеки.

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У нещодавно опублікованому дослідженні, в якому аналізувалися дані когорти UK Biobank, вченими було виявлено зв'язок між споживанням цукровмісних напоїв і підвищеним ризиком розвитку деменції. Дослідження було присвячене вивченню впливу на ризик розвитку деменції вільних цукрів (що додаються до харчових продуктів і напоїв) і власних цукрів (що зустрічаються в природі), пише Medical News.

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Деменція, від якої страждають 55 млн осіб в усьому світі і число випадків якої щорічно збільшується на 10 млн осіб, являє собою зниження когнітивних здібностей, не пов'язане зі звичайним старінням. Фактори ризику включають вік і ожиріння або надлишкову масу тіла в середньому віці, проте ефективних методів лікування не існує, і основним методом втручання є зміна раціону харчування, заявили вчені.

У цьому дослідженні спеціально вивчалося питання про те, чи пов'язане споживання вільних цукрів, особливо з напоїв, з підвищеним ризиком розвитку деменції. Автори проаналізували дієтичні звички учасників UK Biobank, виключивши тих, хто вже страждав на деменцію або діабет, і не маючи повних даних про спосіб життя і стан здоров'я.

Дослідження виявило пряму лінійну залежність між споживанням вільних цукрів у напоях (фруктових, газованих і молочних) і ризиком розвитку деменції. Водночас вільні цукри, що містяться у твердих продуктах харчування, такого зв'язку не показали. Серед напоїв фруктові напої, газовані напої та напої на основі молока мали помітну позитивну кореляцію з ризиком розвитку деменції, фруктові соки були менш значущі, а чай і кава не показали значущого зв'язку.

На закінчення автори вкотре підкреслили, що споживання вільних цукрів, особливо з деяких напоїв, підвищує ризик розвитку деменції. Цей зв'язок не спостерігався щодо вільних цукрів, які містяться у твердих продуктах харчування, що вказує на те, що джерело споживання цукру відіграє вирішальну роль у ризику розвитку деменції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили вміст кадмію і свинцю в шоколадних продуктах. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

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