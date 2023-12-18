4 щоденні звички, що зміцнюють наше здоров'я: від звичайної прогулянки до зміни дієти

Останні дослідження відкрили цілу низку переваг повсякденних активностей і простих коригувань харчування, здатних зміцнити наше здоров'я.

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У світі, де зміна способу життя часто проголошується ключем до поліпшення здоров'я, приємно дізнатися, що невеликі зміни можуть мати значний вплив. Останні дослідження пропонують практичне розуміння повсякденних звичок, які можуть призвести до поліпшення здоров'я, пише Yahoo!

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Нове дослідження підкреслює цінність легкої фізичної активності (ЛФА) у боротьбі з дитячим ожирінням. Дивно, але всього три години ЛФА на день, наприклад, сімейні прогулянки, здатні повернути назад ожиріння у дітей. Цей висновок особливо обнадіює батьків, які прагнуть підтримувати здорову вагу своїх дітей, не покладаючись виключно на структуровані фізичні вправи.

Згідно з останніми дослідженнями, час прийому їжі відіграє вирішальну роль у здоров'ї серця. Відкладання першого прийому їжі протягом дня збільшує ризик серцево-судинних захворювань на 6% за кожну відкладену годину. Аналогічним чином, прийом їжі пізно ввечері, особливо після 21:00, пов'язаний з підвищеним ризиком цереброваскулярних захворювань, таких як інсульт. Ці дані свідчать про важливість ранніх прийомів їжі для серцево-судинного благополуччя.

Йога-нідра, різновид медитації та практики усвідомленості, довела, що вона покращує якість сну, увагу та пам'ять. Ця техніка, зосереджена на глибокому відпочинку, а не на фізичних позах, забезпечує простий і доступний спосіб зниження стресу і поліпшення загального самопочуття, про що свідчать дослідження.

Рослинна дієта може значно знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Дослідження, в якому взяли участь понад 113 000 осіб протягом 12 років, показало, що ризик розвитку діабету знижується на 24 % у тих, хто дотримується дієти з високим вмістом овочів і фруктів та низьким вмістом продуктів тваринного походження. Цей висновок збігається з результатами інших досліджень, які свідчать про користь рослинної дієти для здоров'я, включно з поліпшенням показників серцево-судинного здоров'я.

Ці дослідження в сукупності свідчать про те, що невеликі зміни в розпорядку дня, які піддаються управлінню, як-от сімейні прогулянки, час вживання їжі, прості медитативні практики та коригування раціону харчування, можуть призвести до значного поліпшення здоров'я. Ці наукові роботи пропонують практичні та доступні способи поліпшити своє самопочуття без необхідності кардинально змінювати спосіб життя.

Раніше Фокус писав про ефективність йоги в боротьбі з епілепсією. Нове дослідження пролило світло на ефективність вправ йоги в боротьбі з раптовим і небезпечним захворюванням, що зменшують його частоту і підвищують загальний рівень комфорту життя.

Також Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.