Винен не голод: розкрито справжні причини переїдання

Почуття голоду керує нашим бажанням поглинати їжу, проте нові дослідження вчених дають змогу припустити, що далеко не ця ознака стоїть за нашим потягом до їжі.

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Настання святкового сезону — це час радості, урочистостей і, звісно ж, смачної їжі. За святковим столом наш погляд часто чіпляється за чергове печиво чи гарно оформлену страву, та насправді за цим стоїть доволі незвична причина. Виявляється, наука, що лежить в основі наших харчових звичок, дуже захоплива і набагато складніша, ніж просте споживання їжі, коли ми голодні, пише The Conversation.

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Не тільки голод диктує нам, коли і що ми їмо. На нашу харчову поведінку суттєво впливає те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо запах і навіть запам'ятовуємо про їжу. Ось чому дитині може здатися смачнішою картопля в упаковці McDonald's або чому запах улюбленого ресторану може змусити вас зголодніти, навіть якщо ви щойно поїли.

Але справа не тільки в зовнішніх сигналах. Наше власне тіло теж відіграє важливу роль. Ми постійно отримуємо сигнали від нашого шлунка — відчуття голоду або ситості, і наш мозок використовує ці сигнали, щоб вирішити, коли час поїсти. Цей складний танець між зовнішнім світом і нашими внутрішніми сигналами формує наші харчові звички дивовижним чином.

Учені глибоко вивчили цю тему за допомогою досліджень на тваринах. В одному з досліджень щурів навчали асоціювати відчуття голоду або ситості з наявністю їжі. Цікаво, що коли щурам вводили гормон, що викликає відчуття голоду, вони поводилися так, ніби очікували їжі, навіть якщо насправді не були голодні. Це показує, наскільки сильні ці внутрішні сигнали.

Що ще більш цікаво, так це те, що ці внутрішні сигнали стосуються не тільки шлунка. Вони зачіпають різні частини мозку, що відповідають за регуляцію, навчання і пам'ять. Це складна система, яка пов'язана не тільки з почуттям голоду або ситості, а й з нашим минулим досвідом і знаннями про їжу.

Найважливішим гравцем у цій системі є блукаючий нерв. Це свого роду інформаційна магістраль між кишечником і мозком. В експериментах, коли у мишей стимулювали блукаючий нерв, вони не тільки почувалися добре, а й навчилися віддавати перевагу певним продуктам і місцям, де відбувалася ця стимуляція. Цей нерв відіграє важливу роль у тому, як ми опрацьовуємо відчуття ситості та голоду, і навіть відіграє роль у наших емоціях і поведінці.

Розуміння того, як ми використовуємо зовнішні та внутрішні сигнали під час ухвалення рішення про те, що і коли їсти, має ключове значення, особливо під час лікування розладів харчової поведінки. Наприклад, людина, яка страждає на анорексію, може не реагувати на сигнали голоду належним чином, що призводить до відсутності мотивації до прийому їжі. З іншого боку, неефективне використання почуття ситості може призвести до переїдання.

Під час святкового сезону, з усіма його зовнішніми тисками і спокусами, дуже важливо залишатися в гармонії з внутрішніми сигналами вашого тіла. Це може призвести до більш інтуїтивного харчування і більш здорових стосунків з їжею. Йдеться не тільки про те, щоб контролювати свій раціон, а й про те, щоб насолоджуватися їжею і прислухатися до того, що дійсно потрібно вашому організму.

Наступного разу, коли ви зберетеся побалувати себе святковим частуванням, пам'ятайте, що рішення ухвалює не тільки ваш шлунок. Ваш мозок, ваші почуття і навіть ваш минулий досвід з їжею — всі вони відіграють роль у цьому виборі. Розуміння цього складного взаємозв'язку допоможе вам насолоджуватися їжею більш усвідомлено і з користю для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили зв'язок між голодом і втратою зору завдяки павукам-стрибунам. Дослідники виявили несподіваний зв'язок між павуками-стрибунами і віковим погіршенням зору у людей. Цей зв'язок може запропонувати новий напрямок для вивчення і лікування виснажливого захворювання.

Також Фокус писав про те, щоголодування допомагає боротися з хворобою Альцгеймера. Нове дослідження показало несподіваний позитивний ефект від періодичного голодування, за наявності хвороби Альцгеймера, що нормалізує порушений сон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.