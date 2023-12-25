Засинати без проблем для здоров'я: учені розповіли, як перестати хропіти

Хропіння може провокувати різні ускладнення зі здоров'ям, що призводять до серйозних захворювань, тому вчені підготували прості способи боротьби з цим явищем.

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Хропіння може здатися нам просто нічною набридливістю, але насправді воно може бути ознакою чогось серйознішого, стверджує наука. Коли люди хропуть, це часто пов'язано із закупоркою дихальних шляхів, що виробляє звук, коли повітря проходить повз. Це може бути натяком на стан, званий обструктивним апное сну (ОАС). Хропіння також може стати причиною багатьох ускладнень у майбутньому, але, на щастя, наука вже давно вивчила різні способи позбавлення від цього небезпечного явища, пише The Times of India.

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ОАС — це не дрібниця, адже воно перериває сон і зупиняє дихання, що призводить до погіршення якості сну і зниження надходження кисню в організм. Це може мати серйозні наслідки, такі як підвищення ризику високого кров'яного тиску, проблем із серцем, інсульту і навіть підвищення ймовірності нещасних випадків через денну сонливість.

Щоб знизити ризики, пов'язані з хропінням, і потенційно зменшити його, можна використовувати кілька методів, пов'язаних зі способом життя і домашніми засобами. Підтримка здорової ваги може сприяти тому, що дихальні шляхи під час сну будуть більш відкритими, що зменшить хропіння. Положення уві сні теж має значення: якщо лежати на боці, язик і м'які тканини горла не провалюватимуться в дихальні шляхи, що більш імовірно, коли людина спить на спині.

Підняття голови на кілька сантиметрів також може полегшити дихання і сприяти просуванню язика та щелепи вперед. Ще одним простим засобом є підтримання нормального рівня зволоженості; завдяки цьому виділення з м'якого піднебіння і носа стають менш липкими, а отже, менше шансів заблокувати дихальні шляхи. Відмова від алкоголю і седативних препаратів перед сном також має ключове значення, оскільки вони розслаблюють м'язи горла і можуть посилити хропіння.

Правильний підхід до сну, наприклад, встановлення його регулярного графіка та створення комфортних умов для його настання, може значно поліпшити ситуацію. Крім того, усунення закладеності носа за допомогою сольових спреїв або інших процедур може очистити дихальні шляхи. Для курців відмова від куріння не тільки корисна для загального здоров'я, а й може зменшити запалення і затримку рідини в дихальних шляхах, що призведе до зменшення хропіння.

Алергія також може відігравати певну роль, спричиняючи закладеність дихальних шляхів і хропіння, тож боротьба з нею вкрай важлива. Нарешті, вправи для горла можуть зміцнити м'язи навколо дихальних шляхів і зменшити хропіння. Вони можуть включати в себе спів або виконання спеціальних вокальних вправ.

Хоча хропіння може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям, існує безліч практичних заходів, що дають змогу зменшити його вплив. Розуміння зв'язку між хропінням і здоров'ям та вжиття попереджувальних заходів може призвести до загального стану здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.