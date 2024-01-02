Популярний фрукт, що зміцнює здоров'я: багатогранна користь лимонів для нашого організму

Лимони є популярною добавкою в різних напоях і стравах, але вчені стверджують, що за їхніми смаковими якостями ховається велика користь нашому організму.

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Яскраві, терпкі та сповнені корисних речовин лимони — це не просто доповнення до вашого напою чи страви. Ці жовті фрукти, насичені вітаміном С і антиоксидантами, мають дивовижну користь для здоров'я і кілька протипоказань, про які варто знати, пише Health.

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Камені в нирках, болючі мінеральні грудки в сечовивідних шляхах, завдають неприємностей приблизно 10 % людей у світі. Тут на допомогу приходять лимони. Вони містять лимонну кислоту, яка підвищує рівень цитрату в сечі, знижуючи ймовірність утворення каменів. Лимонна кислота також зупиняє ріст уже наявних мінеральних грудок. Пиття лимонного соку, змішаного з водою, — простий спосіб утримати камені на відстані, хоча для деяких може знадобитися інший тип цитрату.

Серце також отримує користь від вживання лимонів. Багаті вітаміном С і антиоксидантами, лимони допомагають запобігти пошкодженню клітин, яке може призвести до серцевих захворювань. Вони захищають від атеросклерозу, який призводить до закупорки артерій, і допомагають підтримувати здоровий кров'яний тиск. Дослідження 2017 року навіть пов'язує підвищене споживання фруктів і овочів, зокрема лимонів, з нижчим ризиком серцевих захворювань та інших проблем зі здоров'ям.

Залізо життєво важливе для нашого організму, а лимони покращують його засвоєння. Особливо корисний лимон для тих, хто дотримується рослинної дієти: вітамін С, що міститься в лимонах, допомагає організму ефективніше засвоювати залізо з рослинних джерел, запобігаючи залізодефіцитній анемії.

Антиоксиданти, що містяться в лимонах, подібні до охоронців, які захищають клітини від таких захворювань, як серцево-судинні та ракові. Шкірка ж лимонів містить ще більше антиоксидантів. Також в одному лимоні мало калорій, але багато вітаміну С та інших корисних сполук, як-от фенольні сполуки та каротиноїди, необхідних для боротьби з окислювальним стресом, пов'язаним із хронічними захворюваннями.

Лимони загалом безпечні, але є кілька нюансів, які варто враховувати перед їхнім вживанням. Їхня кислота може руйнувати зубну емаль, тому після вживання слід обполоснути рот водою. У деяких людей цитрусові можуть спричинити загострення симптомів кислотного рефлюксу. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви не впевнені у своїй реакції на лимони або якщо у вас є такі захворювання, як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Щоб скористатися всіма перевагами лимонів, вчені надали прості рекомендації щодо поводження з ними:

Зберігайте лимони в холодильнику, щоб вони довше зберігали свіжість.

Заморозьте їх, якщо не можете використати вчасно.

Додавайте лимонний сік у воду або чай.

Використовуйте лимонний сік у маринадах або заправках.

Додавайте цедру лимона в супи або випічку для надання додаткового смаку.

Лимони — це не просто кухонна приправа. Вони мають величезну кількість корисних властивостей: від підтримки здоров'я серця до профілактики утворення каменів у нирках і підвищення засвоюваності заліза. Однак необхідно пам'ятати про їхню кислотну природу і потенційний вплив на зуби та травлення. Якщо дотримуватися обережності, лимони можуть стати корисним доповненням до вашого раціону.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.