Спокій і вдячність: 5 простих способів упоратися зі стресом

Стрес оточує нас щодня, особливо в цей неспокійний час, і можливість боротися з ним — це найважливіший чинник не лише щастя, а й міцного здоров'я.

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Для тих, хто цього року має намір краще справлятися зі стресом, розширення кола обов'язків із догляду за собою може істотно змінити ситуацію, кажуть експерти. Хоча хронічний стрес може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включно з високим кров'яним тиском і депресією, є прості й приємні стратегії, що дають змогу тримати їх на відстані, пише CNN.

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По-перше, не варто скидати з рахунків силу ігор. Це заняття не тільки для дітей, адже дорослі можуть отримати значну користь від участі в ігрових заходах, що пов'язано зі зниженням рівня стресу та поліпшенням стратегій його подолання. Будь-то повернення до дитячих занять або нове хобі, регулярне проведення часу в ігровій формі може стати радісним способом зняття стресу.

По-друге, іноді нічого не робити — значить робити щось, як би дивно це не звучало. Хоча це може здатися нелогічним, але час від часу розслаблення та перегляд телевізора або відпочинок від будь-яких активностей можуть дати мозку необхідний перепочинок. Однак не забувайте про екранний час, особливо перед сном, щоб не порушити його.

Глибокі зітхання, відомі як циклічне зітхання — ще один швидкий і ефективний метод заспокоїтися. Він передбачає певну схему вдиху та видиху, яка довела, що вона швидко знижує рівень стресу.

Прогресивна м'язова релаксація (ПМР) — це також техніка, за якої ви систематично напружуєте, а потім розслабляєте м'язи. Це може бути особливо корисно для тих, кому медитація здається складним завданням.

Нарешті, практика вдячності може переключити вашу увагу зі стресових чинників на позитивні аспекти життя, покращуючи так настрій і знижуючи стрес. Чи-то щоденник подяки, чи-то фотоальбом із закарбованими моментами, регулярне визнання того, за що ви вдячні, може стати цінним інструментом для зміни перспективи.

Включивши ці практики у свій розпорядок дня, ви не тільки знижуєте стрес, а й покращуєте загальне самопочуття. Кожен із цих методів пропонує простий, але ефективний спосіб впоратися з життєвими труднощами та підвищити рівень щастя й задоволеності.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.