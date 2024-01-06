Катаклізми 2024 року: які сюрпризи піднесе природа людству в році, що настав

Катастрофічні за своїми масштабами цунамі та землетруси дедалі частіше відбуваються на планеті, тому вчені всіляко намагаються вгадати і підготуватися до прийдешніх лих.

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Минулого року ми зіткнулися з найвищими температурами за всю історію спостережень, і стало зрозуміло, що екстремальна спека і погода не є аномаліями, а стають новою нормою. Цей зсув багато в чому зумовлений спалюванням викопного палива, що призвело до потепління клімату і, як наслідок, до більш суворих погодних умов. Судячи з усього, 2024 рік не стане винятком і піднесе нам не один неприємний кліматичний сюрприз, пише CNET.

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В одних тільки Сполучених Штатах спостерігається зростання кількості теплових хвиль, лісових пожеж, посух і ураганів. Це не тільки впливає на навколишнє середовище, а й має серйозні наслідки для суспільства, промисловості та окремих людей: минулорічні екстремальні погодні явища призвели до значних економічних втрат і трагічних смертей.

У міру того як ми наближаємося до 2024 року, зростає очікування того, що цей рік може стати ще одним рекордно спекотним. На щастя, наразі вживаються заходи щодо підвищення стійкості населення до цих змін. Це включає в себе збереження водних ресурсів, зміцнення електричної мережі та розвиток інфраструктури проти підвищення рівня моря і штормових хвиль.

Щоб мінімізувати вплив екстремальних погодних умов на особистому рівні, важливо підготувати будинки до таких загроз, як лісові пожежі та повені, а також розпізнати проблеми зі здоров'ям, пов'язані зі спекою. Проактивна підготовка може значно пом'якшити згубний вплив на здоров'я, майно та загальний добробут.

В останнє десятиліття спостерігалися найтепліші роки за всю історію спостережень, що свідчить про довгострокову тенденцію до потепління. Очікується, що ця тенденція збережеться, і в найближчому майбутньому прогнозується подальше посилення екстремальної спеки. Вплив Ель-Ніньо та інших кліматичних явищ сприяє цим температурним коливанням, наслідки яких тривають від кількох місяців до року.

Атрибутивна наука досягла значних успіхів у встановленні прямого зв'язку між екстремальними погодними явищами і зміною клімату. Дослідження засвідчили, що зміна клімату не тільки підвищує ймовірність таких явищ, а й робить їх інтенсивнішими. Отже, усунення корінних причин кліматичної кризи стає необхідним для того, щоб зламати цю модель дедалі суворішої погоди.

Важливо розуміти, що наслідки погодних явищ відчуваються не однаково. Такі чинники, як географія, соціально-економічний статус і демографічні показники, відіграють певну роль у вразливості різних груп населення. Так, наприклад, малозабезпечені верстви населення та меншини часто несуть на собі основний тягар цих явищ, незважаючи на те, що роблять найменший внесок у викиди парникових газів. У відповідь на це розробляють рекомендації та політику, спрямовані на те, щоб допомога під час стихійних лих не посилювала нерівність.

Щоб підготуватися до спеки та інших екстремальних погодних умов, людям рекомендується розуміти ризики та ознаки захворювань, пов'язаних зі спекою, одягатися відповідним чином, не пропускати гідратацію і користуватися громадськими ресурсами, як-от центри охолодження. Що стосується будинків, то вкладення коштів у відбивачі, кондиціювання повітря і стеження за прогнозами погоди — все це є частиною проактивного підходу до забезпечення стійкості до кліматичних змін.

Оскільки в майбутньому ми зіштовхнемося з частішими та інтенсивнішими погодними явищами, розуміння, підготовка та адаптація до цих змін мають вирішальне значення. Хоча наслідки зміни клімату широко розповсюджені, індивідуальні та колективні дії, спрямовані на підвищення стійкості та пом'якшення наслідків, можуть суттєво змінити ситуацію в цій новій кліматичній реальності.

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Також Фокус писав про те, що в КНДР поруч із військовим полігоном сталося 2 землетруси на глибині 5 кілометрів. Відомо, що перший землетрус стався о 3 годині ночі, а другий — майже о 8 ранку. Обидва катаклізми були невеликої сили. Інформації про будь-які руйнування поки що немає.