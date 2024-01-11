Змушують працювати заради взаємності: чи справді кішки ненавидять людей?

Дослідження про те, як пухнасті улюбленці ставляться до власників вельми неоднозначні, але одне чітко зрозуміло — вони не обожнюють нас так, як собаки.

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Власники кішок можуть скільки завгодно обожнювати своїх улюбленців, але питання про те, чи взаємна ця любов, все ще залишається відкритим, попри тисячі років, проведені пліч-о-пліч, і сотні досліджень на цю тему. Роботи вчених уже давно підтвердили, що собаки насправді люблять нас беззастережно, проте з кішками все не так просто, пише Live Science.

Деякі роботи вчених свідчать про те, що кішки нібито всього лише використовують нас для задоволення своїх потреб. Але загалом їм байдуже на те, виживемо ми чи помремо. Але чи такий справедливий цей стереотип насправді?

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Учені визнають, що в цих звинуваченнях є частка правди: численні дослідження довели, що кішки не відповідають людям такою ж взаємністю, як і собаки. Фактично наші вихованці змушують нас працювати заради їхньої прихильності. Водночас науковці наголошують, не можна сказати, що наші коти нас ненавидять — схоже, хоч трохи, але ми їм все ж подобаємося.

Наприклад, дослідження 2015 року під назвою "Кішки проти собак", під час якого вчені взяли зразки слини в 10 кішок і собак, показало, що рівень гормону щастя підвищується як у собак, так і у кішок після пропрасовування. Однак рівень цього гормону істотно відрізнявся: 57,2% у собак і лише 12% у кішок.

У 2021 році вчені провели дослідження, присвячене зв'язку котів і людей. Дослідники виявили, що відсторонена поведінка котів, про яку так часто говорять, насправді зустрічається рідше, ніж ми очікували. Кішки формують тісні емоційні стосунки з людьми, але насправді про це мало що відомо.

Під час дослідження вчені опитали близько 4000 власників кішок і виявили 5 різних взаємовідносин улюбленців із людьми, щоб визначити їхній емоційний зв'язок, а саме:

відкриті відносини;

віддалене спілкування;

випадкові стосунки;

співзалежність;

дружба.

Автори дослідження також виявили, що відкриті стосунки були найпоширенішими між власниками та кішками, тоді як дружба передбачала найсильніший зв'язок. Вчені також виявили, що кішки можуть формувати соціальні стосунки з людьми, однак це також залежить і від емоційного внеску власника, а також рівня незалежності, наданого вихованцеві.

У дослідженні 2019 року вчені також виявили докази зв'язку між власниками та кішками. Однак результати також свідчили про те, що власникам потрібно більше зусиль для встановлення емоційного зв'язку з кішкою, ніж із собакою. До слова, дослідження 2008 року показало, що кров'яний тиск у кішок підвищувався, коли вони зустрічали людину, з якою вони були пов'язані.

Ще одне дослідження 2021 року також показало, що кішки відчувають сильніший зв'язок із людьми, здатними зчитати їхні тонкі поведінкові сигнали. Також учені виявили, що кішки не люблять нав'язливість, а тому можуть ставати ворожими або навіть можуть почати уникати людей, які спонукають їх до взаємодії.

Зазначимо, що археологічні дослідження також засвідчили, що собаки були одомашнені людиною близько 23 000 років тому, тоді як кішки живуть пліч-о-пліч із людиною набагато менше — лише близько 10 000 років.

Раніше Фокус писав про те, що у кішок є близько 300 різних "облич", і одне з них спільне з людьми.