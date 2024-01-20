Прірва між нами. Знайдено те, що назавжди розділило людей, народжених до і після 1998 року

Передбачається, що всього один єдиний звук назавжди розділив старі покоління від нових, причому останні навряд чи чули його.

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Відео користувача TikTok завірусилося після того, як він сказав, що існує "один звук", який назавжди розділив людей, народжених до і після 1998 року. Причому ті, хто народився після цього року, ймовірно, навіть не знайомі з цим звуком, пише Daily Mail.

У своєму відео, яке набрало понад 300 000 тисяч переглядів, чоловік використав один єдиний звук, також відомий як "рукостискання". Йдеться про звук під час підключення модема до телефонної лінії для забезпечення доступу в Інтернет.

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На думку користувача, саме цей звук назавжди розділив старіші та новіші покоління. Цікаво, що під постом з'явилися тисячі коментарів від людей, які пам'ятають цей звук або чули про нього, проте також багато коментарів від користувачів, які не знають, що це таке.

Комутований доступ з'явився в 1990-х — середині 2000-х років і використовувався для доступу в Інтернет шляхом підключення модема до домашньої телефонної лінії через свого інтернет-провайдера (ISP).

Під час завантаження комп'ютера користувачеві необхідно було зателефонувати за номером телефону провайдера, використовуючи свій комп'ютер і модем. Далі інтернет-провайдер відповідав на дзвінок і підключався до модема, видаючи серію звукових сигналів — той самий звук, що розділив покоління на "до і після". Зазначимо, що серія звукових сигналів, як правило, тривала близько 30 секунд або довше.

Щойно інтернет-провайдер підтверджував обліковий запис, користувачеві надавався доступ до Інтернету. Утім, він різко губився, якщо комусь у будинку спало на думку зняти слухавку стаціонарного телефону.

У середині 2000-х комутований доступ відійшов на другий план, оскільки технології інтернет-компаній істотно просунулися, а тому просто не могли підтримувати технологію комутованого доступу. За словами дослідників, тоді з'явилися широкосмугові з'єднання і в людей нарешті з'явилася швидша альтернатива.

Відтоді ситуація сильно змінилася і сьогодні користувачі очікують надшвидких і високих швидкостей, а також можуть отримати доступ до Інтернету майже з будь-якої точки земної кулі. Саме тому звук комутованого доступу і вважається переломним, що розділив світ на "до і після".

Згідно з даними Бюро перепису населення США, ще 2002 року 55 мільйонів осіб тільки у США користувалися комутованим доступом, до 2003 їхня кількість скоротилася до 51 мільйона, а у вересні 2023 року знизилася всього до 400 000 користувачів.

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