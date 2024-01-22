Могли утворитися де завгодно, але обрали Норвегію: чому в країні так багато фіордів

Дослідники розповіли, чому протягом багатьох льодовикових періодів фіорди "виростали" саме в цій місцевості, хоча могли з'явитися в будь-якій точці.

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Норвегія відома своїми приголомшливими фіордами, що являють собою довгі звивисті прибережні затоки з крутими схилами, які давно вже стали візитною карткою країни. Ці геологічні утворення, наповнені блискучою водою, привертають увагу не тільки тисяч туристів, а й дослідників, пише Live Science.

Дані офіційної ради з туризму Норвегії свідчать про те, що фіорди трапляються вздовж берегової лінії по всьому світу, від Аляски до Шотландії та Нової Зеландії. Проте саме в Норвегії знаходиться найбільша кількість фіордів на Землі — понад 1000 тисяч, і це лише ті, які є досить значними, щоб отримати свої імена. То чому ж саме Норвегія стала серцем фіордів?

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За словами палеогляціолога з Манчестерського університету Великої Британії Анни Г'юз, насправді фіорди є продуктом льодовикових циклів, що повторюються з певною частотою, і заледеніння в масштабах льодовикового покриву. Географічне положення Норвегії поставило її на шлях багатьох циклів заледеніння близько 2,6 мільйона років тому, причому найостанніший з цих циклів стався близько 120 000 — 11 700 років тому.

Г'юз зазначає, крижані щити можуть виглядати статичними, але насправді не є такими — вони дуже динамічні. Лід тече і переміщається від високих точок до низьких, або за допомогою внутрішньої деформації, або через ковзання з нижчими відкладеннями. Усе це призводить до того, що опади стирають камені або корінну породу, розташовану під ними, що з часом призводить до утворення U-подібних долин. Коли одна з цих долин з крутими схилами утворюється з льодовика, що впадає в океан, морська вода прямує сюди, коли льодовик тане, тоді й народжується фіорд.

За словами Г'юз, для утворення настільки глибоких фіордів, як у Норвегії, знадобиться безліч циклів настання і відступу льодовиків. Простими словами, фіорд, утворений в одному з льодовикових періодів, буде лише зростати в наступних з них.

Геолог з Університету Буффало Джейсон Брінер вважає, що технічно фіорди можуть утворюватися буквально скрізь, де льодовики зустрічаються з океаном. Але не на кожній береговій лінії, вкритій льодом, є однакова кількість фіордів — або однаково красивих фіордів. Вчений зазначає, те, де вони формуються, багато в чому пов'язано з геологією, що існувала тут близько 2,6 мільйона років тому.

Щоб пояснити, яку роль геологія відіграє в утворенні фіорду, науковець порівняв його "народження" з розрізанням твердого сиру та фети. У першому випадку сир збереже свою форму, тоді як фета розкришиться — так і з гірською породою: твердіша магматична порода дасть змогу сформуватися фіорду з високим рельєфом, тоді як м'яка корінна порода просто розкришиться. У цьому контексті тверда магматична порода Норвегії підходить для створення фіордів як ніщо краще.

Крім того, західне узбережжя Норвегії являє собою кордон тектонічних плит, де континентальна кора зустрічається з корою океанічного дна. За словами Брінера, найбільш дивовижні фіорди на Землі якраз і розташовані там, де льодовиковий покрив стікає з континенту в океан.

Таким чином, хоча Норвегія не може претендувати одноосібно на фіорди, її нерівна берегова лінія є свідченням могутності льодовиків, які її сформували.

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