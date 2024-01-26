Кілька хитрощів у рукаві. Учені розповіли, як вивести брехуна на чисту воду

Брехню буває досить складно виявити, навіть для машин, призначених для цього, проте дослідники дали кілька слушних порад щодо цього.

Related video

Століттями люди вигадують дедалі нові способи розпізнати обман: психологи орієнтуються на міміку і поведінку людини, а вчені розробляють технології, які допомагають розпізнати брехню. Однак навіть машинам, призначеним для цього, часом не вдається впоратися. То чи можна розпізнати брехуна? Вчені впевнені, що так і розповіли, як це зробити, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мімічні сигнали

Команда з Рочестерського університету вивчила 1,3 мільйона кадрів виразів облич добровольців, які або брехали, або говорили правду про те, що вони бачили на фото, переглянутих раніше. Далі вчені використовували програмне забезпечення для аналізу рис обличчя і певних дій. Далі команда використовувала машинне навчання, щоб згрупувати ці типи поведінки в лицьові ознаки брехунів і тих, хто говорить правду.

За словами автора дослідження Тайлана Сена, результати свідчать про те, що найчастіше з брехнею асоціюється "посмішка Дюшена", при якій скорочуються м'язи очей, щік і рота. На жаль, ця інформація жодним чином не допоможе брехунам в обмані, оскільки посмішка Дюшена залучає м'яз щоки, який люди просто не можуть контролювати.

Обман у текстових повідомленнях

Дослідники також упевнені, що розкусити обман можна і на відстані. Команда з Корнелльського університету проаналізувала 1703 текстові розмови та виявила, що в 351 з них присутня брехня. Під час дослідження вчені розділили повідомлення на брехливі та правдиві, а потім вивчили на предмет таких показників, як:

частота слів;

довжина повідомлень;

типи використовуваних слів.

Результати дослідження показали, що в основі брехні в текстових повідомленнях лежать довші речення, збільшення використання особистих займенників ("я" і "сам"), а також фраз, які ні до чого не зобов'язують.

Вчені також виявили відмінності у брехні студентів і не учнів. Студенти використовували значно більше слів, менше займенників, орієнтованих на інших, і більше фраз, які ні до чого не зобов'язують, ніж ті, хто не навчається.

Відволікання обманщика

Команда з Портсмутського університету дійшла висновку, що брехуна можна вивести на чисту воду, якщо відволікти його від розповіді.

Дослідження показало, що і правда, і брехня можуть звучати однаково правдоподібно, якщо брехунам надається хороша можливість подумати, що сказати. Однак коли шансів подумати стає менше, правда часто звучить правдоподібніше, ніж брехня. Результати дослідження вчених показали, що брехня звучить менш правдоподібно, коли респондентам доводилося виконувати ще й другорядне завдання, особливо, якщо вони думали, що воно важливе.

Коротенько: дослідники радять звернути увагу на посмішку і частоту використання словосполучення "може бути", а також спробуйте відволікти оповідача, щоб перевірити правдивість його слів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали дієвий спосіб, який допоможе відрізнити правду від брехні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.