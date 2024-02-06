Підібрати дієту під себе: нутриціологиня розповіла, чим вони відрізняються і які з них кращі

З огляду на велику кількість доступних нам дієт, варто віддавати перевагу зарекомендованим з наукового погляду стратегіям харчування та обирати щось із них, ґрунтуючись на своєму здоров'ї, вважає лікар.

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Мільйони людей щороку сідають на дієту з різних причин — від лікування захворювань до поліпшення самопочуття. За величезної кількості дієт, доступних в інтернеті, часто виникає питання, яка з них дійсно приносить користь здоров'ю. Серед безлічі варіантів вирізняються низькоглікемічна та низьковуглеводна дієти, кожна з яких підкріплена безліччю досліджень, що підкреслюють їхні плюси та мінуси. Для того, щоб обрати найкращу дієту для досягнення особистих цілей, варто з ними ознайомитися, пише EatingWell.

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Низькоглікемічну дієту часто рекомендують тим, кому необхідно контролювати споживання вуглеводів у зв'язку з підвищенням рівня цукру в крові. На відміну від дієт, що повністю виключають вуглеводи, під час низькоглікемічної дієти основна увага приділяється вибору продуктів залежно від їхнього глікемічного індексу (ГІ) — шкали, яка вимірює, наскільки сильно певні продукти підвищують рівень цукру в крові, каже Роксана Ехсані, дипломована дієтологиня та нутриціологиня. Продукти з низьким ГІ, такі як фрукти, овочі, боби, йогурт і горіхи, мають ГІ 55 або менше і рекомендуються для регулярного вживання. Продукти з високим ГІ, такі як випічка і білий хліб, мають ГІ 70 і вище і мають бути обмежені. Мета дієти — стабілізувати рівень цукру в крові, що може допомогти у втраті ваги та знизити ризик розвитку діабету. Однак ця дієта не враховує поживну цінність деяких продуктів із високим ГІ та вимагає ретельного контролю за порціями, до того ж не всі продукти мають ГІ.

Низьковуглеводна дієта, з іншого боку, обмежує щоденне споживання вуглеводів або шляхом встановлення відсотка від загальної кількості калорій на день, або шляхом зазначення кількості грамів. Популярними варіантами є дієти Аткінса, Whole 30 і South Beach. Ця дієта спрямована на зниження ваги і контроль рівня цукру в крові, але відрізняється від кето-дієти, яка різко скорочує споживання вуглеводів. Експерти в галузі охорони здоров'я застерігають від зниження калорійності раціону нижче 40 % за рахунок вуглеводів, щоб забезпечити достатнє надходження вітамінів, мінералів і клітковини. Наголос на продукти з високим вмістом жирів у деяких низьковуглеводних дієтах також може негативно позначитися на здоров'ї серця і травної системи.

Якщо порівнювати ці два види харчування, то, згідно з дослідженнями, низькоглікемічна дієта може бути більш корисною для контролю рівня холестерину і цукру в крові, особливо для тих, хто страждає на діабет або схильний до ризику його розвитку. Дослідження показали, що вона може знизити ключові показники здоров'я, такі як HbA1c, рівень швидкої глюкози в крові та рівень холестерину. Низьковуглеводна дієта, хоча й ефективна для зниження ваги, не демонструє значних переваг для здоров'я порівняно з низькожировими дієтами і навіть може посилювати тривожність і негативно впливати на здоров'я серця за вкрай низького споживання вуглеводів.

На закінчення слід зазначити, що низькоглікемічна дієта, мабуть, приносить більше користі здоров'ю, ніж низьковуглеводна, забезпечуючи менш суворий шлях до підвищення рівня цукру і холестерину в крові без шкоди для загального стану здоров'я. Проте дієта підходить кожній людині різною мірою, що підкреслює важливість консультації з фахівцем із харчування перед внесенням змін до раціону. Харчування дуже індивідуальне, і те, що підходить одній людині, може бути неефективним для іншої, тому професійна думка має вирішальне значення для пошуку найкращого дієтичного підходу для унікальних потреб і цілей кожної людини.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.