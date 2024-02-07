Кава може захистити від діабету. Вчені відкрили цілу низку переваг напою

Популярний напій, відомий своїми корисними властивостями, поповнився низкою нових переваг, серед яких захист від діабету та зменшення кількості жиру в організмі, заявили вчені.

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Судячи з усього, наша ранкова чашка кави — це ключ не тільки до щоденного пробудження, а й до управління вагою і зниження ризику серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет другого типу. Таку заяву вчені зробили завдяки нещодавнім дослідженням, у яких глибоко вивчався зв'язок між рівнем кофеїну в крові, жировою масою тіла і ризиком розвитку деяких захворювань, пише ScienceAlert.

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Вчені давно розмірковували про вплив кофеїну на наше здоров'я в найрізноманітніших його аспектах. Під час нещодавнього дослідження група вчених з інститутів Швеції та Великої Британії виявила переконливі докази того, що люди з вищим рівнем кофеїну в крові мають нижчий індекс маси тіла (ІМТ) і меншу кількість жиру в організмі. Ба більше, у цих людей також знижений ризик розвитку діабету 2 типу.

Це дослідження виділяється тим, що в ньому використовували метод, званий менделівською рандомізацією. Цей метод допомагає вченим з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки, вивчаючи генетичні варіації. У цьому випадку йшлося про гени, які впливають на швидкість розщеплення кофеїну в організмі. Люди з певними генетичними варіаціями схильні переробляти кофеїн повільніше, а отже, він довше затримується в їхній крові. Такі люди зазвичай споживають набагато менше кофеїну з цієї причини.

Дослідники проаналізували дані майже 10 000 осіб, намагаючись зрозуміти, як ці генетичні відмінності пов'язані з такими захворюваннями, як діабет і різні фактори способу життя. Отримані результати стали кроком на зустріч глибшому розумінню того, як кофеїн взаємодіє з нашим організмом. Вони свідчать про те, що вживання напоїв з кофеїном, які не містять калорій, може стати простим способом контролю рівня жиру в організмі.

Однак у цих результатах не все так чорно-біло, як хотілося б. Хоча дослідження виявило значний зв'язок між рівнем кофеїну та зниженням ризику розвитку діабету, воно не виявило зв'язку між кофеїном і зниженням ризику серцево-судинних захворювань, таких як серцева недостатність або інсульт, які часто пов'язують із діабетом. Це ускладнює наше розуміння загального впливу кофеїну на здоров'я.

Ідея про те, що кофеїн може допомогти в боротьбі із зайвою вагою і знизити ризик розвитку діабету, може бути пов'язана з його здатністю збільшувати вироблення організмом тепла і перетворювати жир на енергію. Ці процеси мають вирішальне значення для метаболізму — способу перетворення організмом їжі та напоїв на енергію.

Довгострокові наслідки вживання кофеїну для ваги та жирової маси ще не до кінця вивчені, і це дослідження, хоча і є великим, не позбавлене певних недоліків.

Враховуючи глобальну любов людей до кофеїну, навіть невеликі метаболічні ефекти від щоденного вживання напоїв можуть мати значні наслідки для здоров'я. Ця наукова робота є підмогою для подальших досліджень і пропонує новий погляд на роль кофеїну в нашому раціоні. Вона нагадує про складні зв'язки між тим, що ми споживаємо, і нашим здоров'ям загалом, і, можливо, є зайвим приводом потішити себе чашкою кави.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

Також Фокус писав про писав про користь перерви у вживанні кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.