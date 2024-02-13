Вірус Аляскапокс уперше вбив людину: чоловік міг заразитися від диких тварин

Нещодавній випадок раптової смерті чоловіка серйозно занепокоїв систему охорони здоров'я, яка вирішила спрямувати максимум зусиль на профілактику можливих майбутніх випадків зараження.

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У віддаленому районі Аляски чоловік помер від рідкісного вірусу, відомого як Аляскапокс, що стало першою подібною подією з моменту його виявлення у 2015 році. Спочатку вірус було виявлено у Фербенксі, але досі про нього повідомлялося лише в поодиноких випадках, що робить його рідкісним явищем. Цей недавній випадок — перший, коли інфекція призвела до госпіталізації та смерті, що вивело її на новий рівень небезпеки для людства, пише ABC News.

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Літній чоловік з ослабленою імунною системою був більш сприйнятливий до серйозних ускладнень, викликаних вірусом, йдеться в заяві, опублікованій офіційними джерелами. Вірус Аляскапокс зазвичай трапляється у дрібних ссавців, як-от полівки й землерийки, і не зареєстровано жодного випадку, коли він передавався б від людини до людини, каже Джо Маклафлін, державний епідеміолог і керівник відділу епідеміології Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб Аляски. Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що, хоча вірус трапляється рідко і зазвичай у більшості людей викликає легкі симптоми, цей випадок підкреслює ризик і його небезпеку для людей з ослабленою імунною системою.

Обставини, за яких чоловік заразився вірусом, залишаються незрозумілими. Він жив один у лісі і доглядав за бездомною кішкою, у якої не було виявлено вірусу, що дає змогу припустити, що зараження могло статися під час непрямого контакту з інфікованими дикими тваринами.

Перш ніж його стан погіршився, що призвело до госпіталізації та подальшої смерті, чоловік звернувся до лікаря стосовно ураження шкіри, і йому були прописані антибіотики. Його самопочуття стало тільки гіршим, що послужило приводом для подальшого розслідування, яке підтвердило наявність Аляскапокса, діагностованого Центром з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ).

Цей інцидент спонукав чиновників рекомендувати лікарям-практикам ознайомитися з ознаками та симптомами Аляскапоксу. Вони рекомендують людям, особливо тим, хто часто контактує з дикими тваринами, бути обережними та дотримуватися правил гігієни, щоб запобігти поширенню подібних інфекцій.

Те, що сталося, слугує нагадуванням про важливість моніторингу захворювань у дикій природі та їхнього потенційного впливу на здоров'я людей, особливо в умовах, коли середовище проживання людини дедалі частіше перетинається із середовищем проживання диких тварин. Воно також підкреслює гостру необхідність того, щоб медичні працівники знали і були готові діагностувати такі рідкісні захворювання, як Аляскапокс, щоб захистити вразливі групи населення від подібних трагічних наслідків.

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