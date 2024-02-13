Вирус Аляскапокс впервые убил человека: мужчина мог заразиться от диких животных

Недавний случай внезапной смерти мужчины всерьез обеспокоил систему здравоохранения, которая решила направить максимум усилий на профилактику возможных будущих случаев заражения.

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В отдаленном районе Аляски мужчина умер от редкого вируса, известного как Аляскапокс, что стало первым подобным событием с момента его обнаружения в 2015 году. Изначально вирус был выявлен в Фэрбенксе, но до сих пор о нем сообщалось лишь в единичных случаях, что делает его редким явлением. Этот недавний случай — первый, когда инфекция привела к госпитализации и смерти, что вывело ее на новый уровень опасности для человечества, пишет ABC News.

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Пожилой мужчина с ослабленной иммунной системой был более восприимчив к серьезным осложнениям, вызванным вирусом, говорится в заявлении, опубликованном официальными источниками. Вирус Аляскапокс обычно встречается у мелких млекопитающих, таких как полевки и землеройки, и не зарегистрировано ни одного случая, когда он передавался бы от человека к человеку, говорит Джо Маклафлин, государственный эпидемиолог и руководитель отдела эпидемиологии Департамента здравоохранения и социальных служб Аляски. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что, хотя вирус встречается редко и обычно у большинства людей вызывает легкие симптомы, этот случай подчеркивает риск и его опасность для людей с ослабленной иммунной системой.

Обстоятельства, при которых мужчина заразился вирусом, остаются неясными. Он жил один в лесу и ухаживал за бездомной кошкой, у которой не было обнаружено вируса, что позволяет предположить, что заражение могло произойти при непрямом контакте с инфицированными дикими животными.

Прежде чем его состояние ухудшилось, что привело к госпитализации и последующей смерти, мужчина обратился к врачу по поводу поражения кожи, и ему были прописаны антибиотики. Его самочувствие стало только хуже, что послужило поводом для дальнейшего расследования, которое подтвердило наличие Аляскапокса, диагностированного Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

Этот инцидент побудил чиновников рекомендовать практикующим врачам ознакомиться с признаками и симптомами Аляскапокса. Они рекомендуют людям, особенно тем, кто часто контактирует с дикими животными, проявлять осторожность и соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить распространение подобных инфекций.

Произошедшее служит напоминанием о важности мониторинга заболеваний в дикой природе и их потенциального влияния на здоровье людей, особенно в условиях, когда среда обитания человека все чаще пересекается со средой обитания диких животных. Оно также подчеркивает острую необходимость того, чтобы медицинские работники знали и были готовы диагностировать такие редкие заболевания, как Аляскапокс, чтобы защитить уязвимые группы населения от подобных трагических исходов.

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