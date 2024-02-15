"Шкідлива їжа" виявилася корисною для нас: новий погляд на ультраперероблені продукти

Нове дослідження вчених перевернуло з ніг на голову наше уявлення про деякі продукти харчування, перерозподіливши їх з категорії шкідливої їжі в протилежну їй, корисну категорію.

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Останнім часом дедалі більше піднімається обговорення теми "ультраперероблених продуктів" (УПП) і те, чи шкідливі вони для нашого здоров'я. Аргументи за і проти лунають по обидва боки, а дослідження, що лякають і обнадіюють, спливають то тут, то там. І посеред усього цього хаосу опиняється звичайний споживач. Але група британських експертів поспішає на допомогу і обіцяє докорінно змінити наше уявлення про ці продукти. Вони виявили, що все не так однозначно, як ми думали раніше, пише BBC.

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Почати варто з того, що являють собою ці загадкові УПП. Це продукти, які були значно змінені порівняно з їхнім первісним виглядом і складом, часто містять довгий список інгредієнтів, включно з такими елементами, як консерванти, барвники та штучні ароматизатори. Коли ми говоримо про УПП, йдеться про такі продукти, як торти, печиво і деякі йогурти, які чітко контрастують із необробленими продуктами, такими як свіжі фрукти й овочі, і обробленими сирами та консервами.

Але не всі УПП є шкідливими для нашого організму, незважаючи на страхітливий склад. Деякі з цих продуктів насправді можна навіть вважати корисними. Так, ви не помилилися, ультраперероблені продукти і користь організму, це аж ніяк не антоніми. Згідно з дослідженням, проведеним командою Університетського коледжу Лондона, навіть деякі альтернативні види м'яса, які технічно є ультрапереробленими, можуть отримати "зелений" рейтинг у системі користі для здоров'я, що вказує нам на вміст жиру, солі та цукру в продуктах харчування. Можливо, маркування продуктів як ультраоброблених може не дати нам повного уявлення про те, наскільки вони корисні для здоров'я, вважають учені.

Прагнучи докопатися до істини, дослідники проаналізували близько 3 000 найменувань продуктів харчування та напоїв, популярних у Великій Британії. Вони виявили, що, хоча 55% цих продуктів УПП дійсно були відзначені червоним кольором за високий вміст жирів, насичених жирів, цукру, солі та загальної енергії, були й винятки. Деякі з них отримали зелене світло, що говорить про те, що вони не такі шкідливі для здоров'я, як ми вважали раніше.

Але незважаючи на ці висновки, ми ще багато чого не знаємо про вплив УПП на наше здоров'я. Сучасні дослідження здебільшого лише показують зв'язок між НВП і такими проблемами здоров'я, як ожиріння і серцево-судинні захворювання, але вони ґрунтуються на асоціаціях, а не на доказі причинно-наслідкових зв'язків. Таким чином, залишається "сіра зона", в яку потрапляє велика кількість цих продуктів і яку експерти прагнуть вивчити.

Доктор Адріан Браун і його команда вирішили вивчити ці фактори детальніше. Вони приступили до дослідження, щоб порівняти вплив на здоров'я дієти, що складається виключно з УПП, і дієти з мінімально обробленими продуктами. Їхньою метою було з'ясувати, чи справді УПП можуть бути частиною харчування, що відповідає державним нормам споживання солі, жиру, цукру та енергії, не переходячи червону межу.

І, судячи з їхніх висновків, замість того, щоб одразу відкидати ОВП, головне — робити усвідомлений вибір, ґрунтуючись на ширшому розумінні того, що насправді міститься в нашій їжі.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про те, що популярні вітаміни можуть провокувати розвиток раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.