Нас усіх заразили віруси і це добре: незвичайний погляд на еволюцію людини

Незважаючи на негативну репутацію вірусів, учені з'ясували, що без частого зараження людина була б відкинута на мільйони років у минуле в плані розвитку і, найімовірніше, просто не змогла б вижити.

Related video

На тлі різноманітних пандемій і тривожних новин слово "вірус" стало синонімом неприємностей і загрози здоров'ю. Однак нещодавно вчені провели дослідження, яке змусило їх по-новому поглянути на цих крихітних шкідників, адже, згідно з ним, саме завдяки їм на сьогоднішній день людина здатна мислити і вільно пересуватися, виконуючи складні і швидкі завдання з легкістю, пише The Hill.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Опубліковане вченими дослідження розповіло нам про те, як давним-давно віруси впроваджували фрагменти свого генетичного коду в геноми хребетних істот. Насправді в цьому немає нічого незвичайного і така практика існувала із самої зорі існування життя. Але цікавим моментом є те, що всупереч звичному нанесенню шкоди, ці шматочки коду виявилися корисними і якоюсь мірою доленосними для життя на Землі.

Дослідження вчених було присвячене так званому мієліну, який схожий на ізоляцію електричних дротів, але тільки для нервових клітин. Ця мієлінова оболонка допомагає прискорити передавання сигналів, які надсилають наші нерви, роблячи все, від мислення до руху, більш швидким і ефективним. Згідно з результатами дослідження, здатність організму створювати мієлін з'явилася завдяки давнім вірусним вторгненням у нього.

Це дослідження показує, як тварини, зокрема й ми, стали складними істотами, здатними до хитромудрих думок і швидких рухів, завдяки шкідливому зовнішньому впливу. Дослідники виявили, що це сталося не один раз, а повторювалося, коли різні предки риб, амфібій і ссавців використовували вірусний код для створення більш складних нервових систем.

Один з авторів дослідження, Танай Гош із Кембриджського наукового інституту, порівнює ситуацію з оркестром, готовим до гри, але таким, що очікує сигналу. У цьому випадку віруси дали сигнал, необхідний для того, щоб музика (або нервова система) почала грати на всю силу.

Близько 8% геному людини складається з цих давніх вірусних кодів. Це не просто залишки генетичного сміття, це частини нашої ДНК, які відіграють важливу роль у таких процесах, як вагітність і розвиток плода. Схоже що те, що ми часто вважаємо "чужорідним" або "інвазивним", іноді може виявитися корисним і навіть необхідним для еволюції життя.

Взаємодія між вірусами та їхніми господарями продовжує формувати майбутнє всіх живих організмів на планеті, і передбачити її траєкторію поки що неможливо. Думка про те, що наша складність будови, наші здібності і навіть аспекти нашого здоров'я можуть багато в чому завдячувати цим крихітним загарбникам, що з'явилися мільйони років тому, змушує замислитися над тим, наскільки важливим є кожен елемент довкілля, що нас оточує, для загального його функціонування, хоч би якими б даремними та шкідливими вони нам деколи не здавалися.

Раніше Фокус писав про м'ясоїдних бактерій, які вбили трьох людей у двох штатах США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про перший зареєстрований випадок нападу грибка на людину в Індії. Смертельний для рослин грибок три місяці повільно вбивав грибника, поки останній не звернувся по медичну допомогу.