Нас всех заразили вирусы и это хорошо: необычный взгляд на эволюцию человека

Несмотря на отрицательную репутацию вирусов, ученые выяснили, что без частого заражения человек был бы отброшен на миллионы лет в прошлое в плане развития и, скорее всего, попросту не смог бы выжить.

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На фоне различных пандемий и тревожных новостей слово "вирус" стало синонимом неприятностей и угрозы здоровью. Однако недавно ученые провели исследование, которое заставило их по новому взглянуть на этих крошечных вредителей, ведь согласно ему, именно благодаря им на сегодняшний день человек способен мыслить и свободно передвигаться, выполняя сложные и быстрые задачи с легкостью, пишет The Hill.

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Опубликованное учеными исследование поведало нам о том, как давным-давно вирусы внедряли фрагменты своего генетического кода в геномы позвоночных существ. На самом деле в этом нет ничего необычного и такая практика по существовала с самой зари существования жизни. Но интересным моментом является то, что вопреки привычному нанесению вреда, эти кусочки кода оказались полезными и в какой-то мере судьбоносными для жизни на Земле.

Исследование ученых было посвящено так называемому миелину, который похож на изоляцию электрических проводов, но только для нервных клеток. Эта миелиновая оболочка помогает ускорить передачу сигналов, которые посылают наши нервы, делая все, от мышления до движения, более быстрым и эффективным. Согласно результатам исследования, способность организма создавать миелин появилась благодаря древним вирусным вторжениям в него.

Данное исследование показывает, как животные, в том числе и мы, стали сложными существами, способными к замысловатым мыслям и быстрым движениям, благодаря вредоносному внешнему влиянию. Исследователи обнаружили, что это произошло не единожды, а повторялось, когда разные предки рыб, амфибий и млекопитающих использовали вирусный код для создания более сложных нервных систем.

Один из авторов исследования, Танай Гош из Кембриджского научного института, сравнивает ситуацию с оркестром, готовым к игре, но ожидающим сигнала. В данном случае вирусы дали сигнал, необходимый для того, чтобы музыка (или, в данном случае, нервная система) начала играть во всю силу.

Около 8% генома человека состоит из этих древних вирусных кодов. Это не просто остатки генетического мусора, это части нашей ДНК, которые играют важную роль в таких процессах, как беременность и развитие плода. Похоже что то, что мы часто считаем "чужеродным" или "инвазивным", иногда может оказаться полезным и даже необходимым для эволюции жизни.

Взаимодействие между вирусами и их хозяевами продолжает формировать будущее всех живых организмов на планете и предсказать его траекторию пока не представляется возможным. Мысль о том, что наша сложность строения, наши способности и даже аспекты нашего здоровья могут быть во многом обязаны этим крошечным захватчикам, появившимся миллионы лет назад, заставляет задуматься о том, насколько важен каждый элемент окружающей нас среды для общего ее функционирования, каким бы бесполезным и вредным они нам порой не казались.

Ранее Фокус писал о плотоядных бактериях, убивших трех человек в двух штатах США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.