Чоловік вилікувався від раку крові та поборов ВІЛ: нова розробка врятувала йому життя

Унікальний підхід до лікування, розроблений вченими і застосований лікарями, дав змогу чоловікові перемогти хвороби, що вважалися невиліковними, і стати маяком надії для мільйонів.

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Завдяки новаторській роботі провідної організації з дослідження та лікування раку в США, у науки з'явилася реальна історія, перевірена на практиці, яка наближає перемогу над ВІЛ та іншими важкими захворюваннями. Завдяки унікальній трансплантації стовбурових клітин крові вони потрапили в заголовки наукових видань і допомогли найстарішій людині перемогти рак крові, а потім домогтися ремісії від ВІЛ, пише Medical News.

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Пол Едмондс, 68-річний мешканець Дезерт-Спрінгс, штат Каліфорнія, нещодавно увійшов у щасливу групу людей, які подолали виснажливе захворювання, що фактично не піддається лікуванню. Історія Пола дивовижна не тільки тим, що він переміг гострий мієлогенний лейкоз і ВІЛ, а й методом, який допоміг йому в цьому. Цей спосіб не описати ніяк інакше, ніж диво медицини. Він отримав стовбурові клітини від донора з рідкісним генетичним дефектом, відомим як мутація CCR5 Delta 32, яка робить клітини непереможними в боротьбі з ВІЛ. Пол жив із ВІЛ понад три десятиліття, тож його одужання стало незвичним маяком надії для багатьох людей, які продовжують боротьбу із захворюванням уже тривалий час.

Лікування Пола стало можливим завдяки інноваційному підходу до лікування літніх людей з раком крові та ВІЛ. Вчені та лікарі розробили більш щадну, але ефективну схему лікування, яка робить процес трансплантації більш терпимим, особливо для таких літніх пацієнтів, як Пол. Це передбачає зниження інтенсивності хіміотерапії перед трансплантацією, що вкрай важливо для зниження ризику ускладнень і легшої переносимості самої процедури, йдеться в дослідженні.

Утім, шлях Пола до ремісії не обійшовся без труднощів. Він зіткнувся з відторгненням — поширеним ускладненням, за якого імунні клітини донора починають атакувати організм реципієнта. Незважаючи на це, він домігся "повного химеризму", тобто всі стовбурові клітини його кісткового мозку і крові перейшли в розряд донорських, змішавшись із ними, що дало йому нове життя, вільне від лейкемії і, можливо, скоро і від ВІЛ.

Але робота лікарів на цьому не закінчується. Вони перебувають на рубежі створення стовбурових клітин з мутацією, стійкою до ВІЛ, і є лідерами в галузі лікування, яке може також здійснити революцію в боротьбі з раком крові. Творці лікування також є першопрохідцями у використанні власних стовбурових клітин для лікування лімфом, викликаних ВІЛ, і значно розширюють можливості CAR T-клітинної терапії, яка може дати просте та найголовніше — пожиттєве полегшення пацієнтам з ВІЛ без необхідності щоденного прийому ліків.

Історія Пола Едмондса — свідчення невпинного прагнення до вдосконалення методів лікування та обіцянка майбутнього, в якому такі захворювання, як ВІЛ і рак крові, будуть переможені, відвоювавши у хвороб мільйони життів.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату у нас в мозку, в якій може ховатися ВІЛ. Дослідження показало місце, де в мозку пацієнтів з ВІЛ може зачаїтися вірус.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. Вірус довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з нею і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.