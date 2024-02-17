Мужчина излечился от рака крови и поборол ВИЧ: новая разработка спасла ему жизнь

Уникальный подход к лечению, разработанный учеными и примененный врачами позволил мужчине победить болезни, считавшиеся неизлечимыми, и стать маяком надежды для миллионов.

Related video

Благодаря новаторской работе ведущей организации по исследованию и лечению рака в США, у науки появилась реальная история, проверенная на практике и приближающая победу над ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями. Благодаря уникальной трансплантации стволовых клеток крови они попали в заголовки научных изданий и помогли самому старому человеку победить рак крови, а затем добиться ремиссии от ВИЧ, пишет Medical News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Пол Эдмондс, 68-летним житель Дезерт-Спрингс, штат Калифорния недавно вошел в счастливую группу людей, поборовших изнурительное и фактически не поддающееся лечению заболевание. История Пола удивительна не только тем, что он победил острый миелогенный лейкоз и ВИЧ, но и методом, который помог ему в этом. Этот способ не описать никак иначе, чем чудо медицины. Он получил стволовые клетки от донора с редким генетическим дефектом, известным как мутация CCR5 Delta 32, которая делает клетки непобедимыми в борьбе с ВИЧ. Пол жил с ВИЧ более трех десятилетий, поэтому его выздоровление стало необычным маяком надежды для многих людей, продолжающих борьбу с заболеванием уже длительное время.

Излечение Пола стало возможным благодаря инновационному подходу к лечению пожилых людей с раком крови и ВИЧ. Ученые и врачи разработали более щадящую, но эффективную схему лечения, которая делает процесс трансплантации более терпимым, особенно для таких пожилых пациентов, как Пол. Это предполагает снижение интенсивности химиотерапии перед трансплантацией, что крайне важно для снижения риска осложнений и более легкой переносимости самой процедуры, говорится в исследовании.

Впрочем, путь Пола к ремиссии не обошелся без трудностей. Он столкнулся с отторжением — распространенным осложнением, при котором иммунные клетки донора начинают атаковать организм реципиента. Несмотря на это, он добился "полного химеризма", то есть все стволовые клетки его костного мозга и крови перешли в разряд донорских, смешавшись с ними, что дало ему новую жизнь, свободную от лейкемии и, возможно, скоро и от ВИЧ.

Но работа врачей на этом не заканчивается. Они находятся на рубеже создания стволовых клеток с мутацией, устойчивой к ВИЧ, и являются лидерами в области лечения, которое может также произвести революцию в борьбе с раком крови. Создатели лечения также являются первопроходцами в использовании собственных стволовых клеток для лечения лимфом, вызванных ВИЧ, и значительно расширяют возможности CAR T-клеточной терапии, которая может дать простое и самое главное — пожизненное облегчение пациентам с ВИЧ без необходимости ежедневного приема лекарств.

История Пола Эдмондса — свидетельство неустанного стремления к совершенствованию методов лечения и обещание будущего, в котором такие заболевания, как ВИЧ и рак крови, будут побеждены, отвоевав у болезней миллионы жизней.

Ранее Фокус писал о тайной комнате у нас в мозгу, в которой может скрываться ВИЧ. Исследование показало место, где в мозге пациентов с ВИЧ может затаиться вирус.

Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. Вирус долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с ней и, в будущем, с заболеванием, навсегда.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.