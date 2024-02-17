Мить довжиною у вічність: учені дізналися, чому ми так не любимо чекати

За причиною нашої нелюбові до очікування ховається цілий пласт науки, що намагається з'ясувати точні причини таких відчуттів і знайти способи полегшити ці тяжкі миті.

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Перспектива опинитися в довгій черзі для може стати неймовірними тортурами для деяких людей. Таким самим випробуванням може стати і буденне очікування доставки з вічним поглядом на годинник. Виявляється, існує наука, що пояснює, чому ці моменти схожі на муку, і недавнє дослідження Техаського університету проливає світло на причину того, чому ми так не любимо чекати, пише Newswise.

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Аннабелль Робертс, фахівець із вивчення наших купівельних звичок і причин, через які ми здійснюємо ті чи інші вчинки, глибоко занурилася у світ очікування. Так, існує ціле дослідження, присвячене розумінню того, чому очікування в черзі в супермаркеті може видатися більш болісним, ніж прослуховування зацикленої й набридливої пісні вже вдесяте.

У своїх роботах Робертс та її команда розкривають таємниці людського нетерпіння. В одній із них вони розглядають наші рішення, наприклад, чи варто виконати завдання зараз, чи відкласти його на потім. У другій йдеться про почуття — вчені відстежують, як змінюється наш настрій від "Я впораюся!" до "Чому, Всесвіте, чому?!" у міру наближення до завершення тієї чи іншої дії, пов'язаної з очікуванням.

Виявляється, наша тяга до завершення або потреба викреслити щось із уявного списку справ — це величезна частина того, чому очікування може здаватися повільним ковзанням по патоці. Провівши серію експериментів, Робертс з'ясував, що люди готові платити більше або працювати старанніше, аби скоріше закінчити справи. Наприклад, заплатити зайвий долар, щоб не затягувати з оплатою, або попрацювати понаднормово без оплати, аби вирушити у відпустку з чистим розумом. Справа не тільки в тому, щоб швидше отримати приз, а й у тому, щоб не відчувати ниючого почуття незавершеності.

А чи помічали ви коли-небудь, що останній етап очікування здається найдовшим? У Робертс є дані, що підтверджують це відчуття. Що ближче до завершення, чи то щеплення, чи то очікування автобуса, то нетерплячішими ми стаємо. Всесвіт немов має збочене почуття гумору, посилюючи наше розчарування саме тоді, коли ми вже майже досягли фінішної межі.

Це має велике значення для бізнесу, кажуть експерти. Робертс радить підготувати клієнтів до більш тривалого очікування, щоб отримати запас часу на випадок будь-яких форс-мажорів. Дивно, але це може призвести до зменшення нетерпіння, оскільки в підсумку очікування може виявитися коротшим, ніж передбачалося.

Її наступний проєкт спрямований на пошук способів зробити очікування менш обтяжливим, що, можливо, допоможе нам робити більш розумні та зважені вибори. Тож наступного разу, коли ви застрягнете в очікуванні та відчуєте, як у вас підвищується тиск, пам'ятайте: з вами все нормально, просто така природа людини. Наука легко пояснить причини і працює над тим, як зробити кожен момент очікування менш болісним для нас.

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