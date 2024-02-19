Верхи на невидимих об'єктах. Як життя поширюється по Всесвіту: що говорить теорія

Нове дослідження припускає, що життя переміщається по космосу на крихітних невидимих частинках.

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За останні кілька десятиліть учені зрозуміли, що життя на Землі могло виникнути дуже рано. Нашій планеті приблизно 4,5 млрд років, і деякі дані вказують на те, що найпростіше життя вже існувало на Землі приблизно 3,5 млрд років тому. Інші дані вказують на те, що життя на Землі вже існувало 4 млрд років тому. Але все земне життя могло виникнути не на нашій планеті. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що за поширення життя по Всесвіту відповідає космічний пил, що відповідає теорії панспермії. Тобто життя виникло в іншому місці, а потім за допомогою космічного пилу його занесло на Землю. Ця ідея не нова, але автори з'ясували, як швидко може відбуватися переміщення життя по космосу, пише ScienceAlert.

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Досі точно не зрозуміло, як саме виникало життя на Землі. Автори дослідження вважають, що теорія панспермії правильна, і бактерії, здатні вижити в космосі, використовували космічні крихітні частинки, щоб поширитися на інших планетах.

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Але щоб космічний пил міг стати переносником життя, він має виникнути на планеті, де це життя існує. У принципі таке можливо, адже частинки пилу із Землі можуть розсіюватися в частинках космічного пилу.

Вчені вважають, що невелика частина частинок планетарного пилу може бути прискорена достатньо для того, щоб уникнути гравітації планети. Звільнившись від гравітації планети, пил опиняється під владою тиску зоряного випромінювання, і так його забирає з рідної зоряної системи.

Щоб вижити в міжзоряному просторі, подорожуючи на частинках пилу, життя має бути дуже витривалим. Автори дослідження припускають, що якщо навіть найпростіші організми не можуть цього зробити, то складні молекули, що ведуть до появи життя, можуть.

Щоб вижити в міжзоряному просторі, подорожуючи на частинках пилу, життя має бути дуже витривалим. Автори дослідження припускають, що якщо навіть найпростіші організми не можуть цього зробити, то складні молекули, що ведуть до появи життя, можуть. Фото: NASA

Розрахунки вчених на прикладі нашої галактики показують, що за 5 млрд років космічний пил, що несе життя, може, досягти зоряних систем у різних частинах Чумацького Шляху, і таким чином буде повне охоплення галактики. Учені вважають, що тільки в нашій галактиці можуть існувати приблизно 3 в 107 ступені планет, де є життя. Водночас подорож космічного пилу від джерела до нових зірок і планет дасть змогу зберегти цілими більшу частину або живих мікроорганізмів, або складних молекул.

Тому автори дослідження вважають, що величезна швидкість переміщення частинок космічного пилу, а це приблизно кілька тисяч років за один світловий рік, передбачає, що весь Чумацький Шлях сповнений складних молекул, необхідних для життя.

Це всього лише теоретичне дослідження, адже невідомо, як часто й де саме може виникати життя.

Навіть якщо уявити, що величезна кількість планет нашої галактики має найпростіше життя, то багато хто з них, найімовірніше, буде набагато більшим за Землю. Це означає, що частинкам пилу буде неймовірно складно подолати гравітацію таких планет.

Якщо ця гіпотеза правильна й теорія панспермії може пояснити появу життя на Землі незабаром після того, як вона сформувалася, то це змінює розуміння походження всього живого на планеті й навіть решти Всесвіту. Але поки не з'ясувалося, як починається саме життя, усе це залишається лише здогадками.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, де ховається ще одна планета Сонячної системи.