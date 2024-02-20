Впливає все, починаючи від перелому і закінчуючи хворобою: неочевидні причини болю в попереку

За словами лікарів, поширена в усьому світі проблема хронічного та періодичного болю в попереку лише набирає обертів, тож вони радять вивчити всі можливі фактори ризику та убезпечити себе.

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Біль у попереку є поширеним і неприємним явищем, яке відчуває кожна людина в певний момент свого життя. Це неприємне відчуття, що виникає трохи нижче ребер і вище стегон, варіюється від легкого дратівливого поколювання до серйозної і болючої хвилі, яка може запросто зіпсувати наше повсякденне життя. На щастя, у більшості випадків цей біль не залишається з нами назавжди. Ба більше, у 90 % випадків він швидко минає, не вимагаючи жодних радикальних заходів на кшталт хірургічного втручання. Але його види різноманітні і їх варто знати, щоб не пропустити момент, коли необхідно терміново звернутися по допомогу, пише Times of India.

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Про те, які причини найчастіше стоять за появою цих неприємних відчуттів, пропонує розібратися хірург Анкуш Гарг. Серед частих винуватців подібного болю він виділяє такі моменти:

М'язові розтягнення або вивихи. Можливо, м'язи і зв'язки спини занадто сильно розтягнулися або в якийсь момент зовсім порвалися. Погана постава або незручні повороти також можуть бути винуватцями, що призводять до м'язових спазмів, особливо якщо ви не в найкращій формі.

Можливо, м'язи і зв'язки спини занадто сильно розтягнулися або в якийсь момент зовсім порвалися. Погана постава або незручні повороти також можуть бути винуватцями, що призводять до м'язових спазмів, особливо якщо ви не в найкращій формі. Переломи кісток. Послизнувшись, впавши або потрапивши в аварію, ви можете зламати кістки спини. Але все не обмежується подібними травмами, адже навіть повторювані рухи можуть призвести до їх руйнування. Деякі захворювання, такі як слабкість кісток (остеопороз) або стресові переломи (спондилоліз), роблять нас більш схильними до подібного болю.

Послизнувшись, впавши або потрапивши в аварію, ви можете зламати кістки спини. Але все не обмежується подібними травмами, адже навіть повторювані рухи можуть призвести до їх руйнування. Деякі захворювання, такі як слабкість кісток (остеопороз) або стресові переломи (спондилоліз), роблять нас більш схильними до подібного болю. Артрит. Це проблема не тільки літніх людей, всупереч стереотипам, що склалися. Артрит, або запалення суглобів, може підкрастися до кожного, хоча він справді зустрічається частіше у тих, кому вже за 50. Він може призвести до стану, званого спінальним стенозом, коли простір навколо спинного мозку звужується, спричиняючи той самий біль.

Це проблема не тільки літніх людей, всупереч стереотипам, що склалися. Артрит, або запалення суглобів, може підкрастися до кожного, хоча він справді зустрічається частіше у тих, кому вже за 50. Він може призвести до стану, званого спінальним стенозом, коли простір навколо спинного мозку звужується, спричиняючи той самий біль. Проблеми з хребетними дисками. Наші м'які диски між кістками хребта можуть іноді виходити з ладу — випинатися і тиснути на нерви, або зовсім розриватися.

Наші м'які диски між кістками хребта можуть іноді виходити з ладу — випинатися і тиснути на нерви, або зовсім розриватися. Структурні проблеми. Такі поширені проблеми, як низький хребетний стовп (спінальний стеноз) або викривлений хребет (сколіоз), можуть здавлювати спинний мозок, що призводить до хронічного болю та інших проблем із нервами.

Такі поширені проблеми, як низький хребетний стовп (спінальний стеноз) або викривлений хребет (сколіоз), можуть здавлювати спинний мозок, що призводить до хронічного болю та інших проблем із нервами. Захворювання. Хоча це може здатися ніяк не пов'язаним зі спинними болями, але іноді зовсім інші проблеми зі здоров'ям, такі як пухлини, інфекції або навіть стрес, можуть також проявлятися у вигляді болю в спині.

Гарг наполягає на тому, що це не тільки проблема людей похилого віку; діти та підлітки теж можуть страждати від неї. І з віком шанси зіткнутися з нею лише збільшуються. Такі чинники, як недостатня рухливість, зайва вага, неправильна техніка підйому важких предметів і навіть куріння, можуть підвищити ризик прояву болю в попереку. Психічне здоров'я теж відіграє свою роль — депресія і тривога можуть серйозно посилити біль.

Але незважаючи на велику кількість наявних чинників ризику, цій напасті реально дати відсіч, каже Гарг. Активний спосіб життя, підтримання здорової ваги і правильна постава — все це допоможе захистити нас від виснажливого болю в спині. Але якщо біль уже є і він не минає або посилюється, важливо якомога швидше звернутися до лікаря. Не варто дозволяти йому заважати вашому способу життя — розуміючи причини його виникнення і роблячи активні кроки протидії, ви зможете зберегти свою спину щасливою і здоровою, а ваше життя плавним і безболісним.

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.